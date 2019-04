ZDA zaradi umora Hašokdžija zaprle vrata še za 16 Savdijcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Džamala Hašokdžija so umorili 2. oktobra lani na savdskem konzulatu v Istanbulu.

Džamala Hašokdžija so umorili 2. oktobra lani na savdskem konzulatu v Istanbulu. Foto: Reuters

Ameriški State Department je v ponedeljek prepovedal vstop v državo še 16 savdskim državljanom, ki naj bi bili vpleteni v umor savdskega novinarja Džamala Hašokdžija. ZDA so do zdaj vizum odrekle že okoli 20 Savdijcem, 17 pa so zamrznile premoženje.