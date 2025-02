Nenavaden pojav, ki je močno vznemiril prebivalce #video

Prebivalci predmestja argentinske prestolnice Buenos Aires so v četrtek doživeli šok, ko so videli, da se je vodni kanal obarval v rdečo barvo. Videoposnetek prikazuje, kako intenzivno obarvana voda teče v izliv reke Río de la Plata, ki meji na ekološki rezervat.

Ljudje so bili ob rdeče obarvanem kanalu zelo vznemirjeni predvsem zaradi strahu, da so se vanj izlile strupene snovi. Oblasti so iz kanala Sarandí zbrale vzorce vode, z občine in ministrstva za okolje pa so skupaj sporočili, da preiskujejo vzrok onesnaženja. Prva poročila po njihovih navedbah kažejo, da snov naj ne bi bila strupena.

Po poročanju lokalnih medijev bi bil vzrok za rdečo barvo lahko izpust tekstilnega barvila ali kemičnih odpadkov iz bližnjega skladišča.

Pozno popoldne se je intenzivnost barve vode zmanjšala, še poroča agencija Reuters.