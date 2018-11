Trump odpovedal srečanje s Putinom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški predsednik Donald Trump je danes prek Twitterja odpovedal dvostransko srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, ki naj bi bilo konec tedna v Argentini ob robu vrha G20. V Kremlju so se na njegovo odločitev odzvali s humorjem in dodali, da uradnega sporočila o odpovedi srečanja še niso dobili.

"Na osnovi dejstva, da se ladje in mornarji niso vrnili iz Rusije v Ukrajino, sem se odločil, da bo najbolje za vse strani, da odpovem vsa svoja prvotno predvidena srečanja (...) v Argentini s predsednikom Vladimirjem Putinom," je tvitnil Trump. Ob tem je izrazil upanje, da se veseli pomembna vrha takoj, ko bo ta zadeva razrešena.

Trump je odločitev o odpovedi srečanja s Putinom sprejel, ko se je iz Washingtona napotil v argentinski Buenos Aires. Pred tem je nakazal, da bo dokončno odločitev sprejel med poletom in potem, ko ga bodo seznanili z dejstvi.

Rusija je v nedeljo pred Krimskim polotokom, ki si ga je priključila leta 2014, zasegla tri ukrajinske vojaške ladje in 24 ukrajinskih mornarjev.

Ameriški predsednik je že pred dnevi v raznih intervjujih namigoval, da predvidenega srečanja s Putinom morda ne bo zaradi zajetja ukrajinskih ladij in mornarjev v Azovskem morju. Vendar je dodajal, da se bo odločil po podrobnem poročilu o tem, za kaj je šlo.

Pred helikopterjem na trati Bele hiše je potem novinarjem povedal, da srečanje najverjetneje bo, ker je to zelo dober trenutek za srečanje.

Vendar je spet nakazal, da s položajem ni seznanjen, ker je dodal, da bo na poti pregledal informacije o tem, kaj se je zgodilo in kaj se dogaja ter da se bo dokončno odločil med potjo. Pol ure kasneje pa je nato tvitnil, da se je odločil, da bo najbolje za vse, če odpove predvideno srečanje.

Je Trump izkoristil rusko pomoč?

Ni povsem jasno, ali je odločitev za odpoved srečanja le posledica krize med Rusijo in Ukrajino, saj je zjutraj nekdanji Trumpov odvetnik Michael Cohen na zveznem sodišču v New Yorku priznal, da je lani zaradi zvestobe Trumpu lagal glede pogajanj za gradnjo Trumpove stolpnice v Rusiji.

Cohen je senatnemu odboru za obveščevalne zadeve lani pisno sporočil, da so se pogajanja končala januarja 2016, kar je bilo v skladu s Trumpovimi javnimi trditvami, da nima nič z Rusijo in ni imel nič z Rusijo, ko se je odločil za predsedniško kampanjo.

Cohen je sedaj priznal, da so se pogajanja glede stolpnice nadaljevala še pol leta do junija, sam pa je po Trumpovem naročilu maja obiskal Moskvo okrog tega.

Trump je pred odhodom v Argentino Cohena označil za šibkega človeka, ki laže za nižjo kazen, celoten zaplet pa označil za vihar v kozarcu vode, ker četudi bi se pogajal o stolpnici to ni nič narobe.

Posebni tožilec za preiskavo ruskega vpletanja v ameriške volitve 2016 na strani Donalda Trumpa Robert Mueller je z obtožnicami proti Rusom že dokazal, da aktivno kampanjo dezinformacij in vdorov v demokratske računalnike.

V nadaljevanju preiskave pa ugotavlja ali so imeli pri tem prste poleg Trumpovi sodelavci ali sam predsednik ZDA, ki je pod preiskavo še zaradi morebitnega oviranja pravosodja.

Po koncu Muellerjeve preiskave bo morda jasno ali je Trump le pač nevede izkoristil rusko pomoč in si zaradi lastnega značaja ne more priznati, da mu je kdo pomagal do zgodovinske zmage, ali pa gre za kaj drugega, kar se lahko konča s kazenskim pregonom, ko zapusti položaj.