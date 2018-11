Trump: Brexit bi lahko škodil trgovini med Londonom in Washingtonom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek opozoril, da bi dogovor o izstopu Velike Britanije iz Evropske unije, ki ga je v Bruslju izpogajala britanska premierka Theresa May, lahko oviral trgovino med Londonom in Washingtonom.

"Kot kaže, je to odličen dogovor za EU," je Trump v Beli hiši ocenil ločitveni dogovor med Združenim kraljestvom in EU, nato pa dodal, da ga je treba "resno pretehtati" in ugotoviti, ali Združenemu kraljestvu dovoljuje trgovanje z ZDA ali ne.

"Če zdaj pogledamo dogovor, lahko da ne bodo mogli trgovati z nami, in to ne bi bilo dobro," je dejal ameriški predsednik. Kot poroča britanski BBC, naj bi s tem nakazal, da bi ločitveni dogovor Veliki Britaniji lahko preprečil pogajanja o prostotrgovinskem sporazumu z ZDA.

"To bi bilo zelo negativno za dogovor"

"Mislim, da si tega ne želijo. To bi bilo zelo negativno za dogovor," je ocenil. Izrazil je upanje, da bo britanska premierka "v zvezi s tem lahko kaj naredila".

Downing Street sicer vztraja, da je "zelo jasno", da bo Velika Britanija tudi po ločitvenem dogovoru z EU lahko podpisovala trgovinske sporazume z drugimi državami, poroča BBC. Tiskovni predstavnik britanske premierke je zatrdil, da bo ločitveni dogovor omogočil sklepanje trgovinskih sporazumov z drugimi državami, tudi z ZDA.

Ločitveni sporazum mora potrditi še britanski parlament

Ločitveni sporazum z Združenim kraljestvom so v nedeljo v Bruslju potrdili voditelji 27 članic EU, zdaj pa ga mora potrditi še britanski parlament, ki naj bi o njem glasoval 11. decembra. Tu ga čaka najtežja preizkušnja, saj mu ne nasprotujejo samo v opoziciji, ampak tudi v vrstah konservativcev premierke.