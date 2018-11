Britanski parlament bo o dogovoru o brexitu odločal 11. decembra

Dejala je še, da bo spodnji dom parlamenta "odločil, ali želimo uresničiti voljo ljudstva, ki je na referendumu glasovalo za brexit". "Naša dolžnost je, da v prihodnjih tednih do najmanjše podrobnosti proučimo ta dogovor, o njem razpravljamo s spoštovanjem, da prisluhnemo volivcem in odločimo, kaj je v našem nacionalnem interesu," je pred poslanci poudarila britanska premierka. Dejala je še, da poslanci dogovor lahko podprejo ali pa ga zavrnejo in se s tem "vrnejo na začetek".

Mayeva zagovarjala dogovor pred poslanci

Potem ko so ločitveni sporazum z Združenim kraljestvom v nedeljo v Bruslju potrdili voditelji 27 članic EU, je britanska premierka danes bojevito zagovarjala dogovor v parlamentu v Londonu. "Britansko ljudstvo si želi, da napredujemo z dogovorom," je dejala poslancem v spodnjem domu parlamenta, ki jih je pozvala k spoštljivi razpravi. Izrazila je prepričanje, da je to najboljši mogoč dogovor in da je sprejetje v interesu države ter v skladu s tem, kar so pričakovali Britanci na referendumu.

Priznala je, da je zaskrbljena zaradi določil, s katerimi se bodo izognili fizičnemu nadzoru na meji med Irsko in Severno Irsko. Tako imenovana varovalka predvideva vzpostavitev enotnega carinskega območja EU in Združenega kraljestva.

Upor pri opoziciji in v lastnih vrstah

Vodja opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn je medtem poudaril, da je premierka domov prinesla dogovor, ki je slab za državo.

Mayeva se sicer z uporom ne spopada le pri opoziciji, ampak tudi v vrstah svojih konservativcev. Več deset zagovornikov brexita namreč zavrača ločitveni dogovor.

Tudi severnoirska DUP, ki britansko manjšinsko vlado podpira v parlamentu, ne namerava podpreti dogovora, saj stranka zavrača posebno vlogo Severne Irske. Poslanec DUP Nigel Dodds je danes dejal, da je varovalka slaba za državo in gospodarstvo.

Foto: Getty Images

Predsednica britanske vlade že dlje časa svari pred razkolom in negotovostjo, če parlament ne bo potrdil dogovora. Po njenem mnenju jim grozi neurejen izhod s skrajnimi posledicami za gospodarstvo in družbo ali pa se brexit niti ne bo zgodil.

Vlada naj bi že pripravljala nov dogovor

Mediji medtem ugibajo, da se vlada v Londonu že pripravlja na zavrnitev dogovora in zato v ozadju pripravlja novega, ki pa naj bi prepričal zadostno število poslancev, da bo sprejet.