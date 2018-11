Vrh EU o potrditvi dogovora o brexitu bo minil brez drame

Voditelji 27 držav članic EU se bodo danes v Bruslju sestali na posebnem zasedanju o brexitu, na katerem bodo predvidoma podprli osnutek ločitvenega sporazuma z Združenim kraljestvom in sprejeli politično izjavo o prihodnjih odnosih. Po dogovoru o zagotovilih za Španijo glede Gibraltarja zdaj res vse kaže, da bo to vrh brez drame, a tudi brez slavja.

"Nihče nima razloga za veselje. A vsaj preizkušnjo enotnosti in solidarnosti je EU27 v tem ključnem času prestala," je pred vrhom tvitnil predsednik Evropskega sveta Donald Tusk. Kot moto za vrh, ki se ga bo udeležil tudi slovenski premier Marjan Šarec, pa je citiral Freddieja Mercuryja: "Prijatelji bodo prijatelji, prav do konca."

Voditelji 27 držav članic naj bi podprli dogovor med Londonom in Brusljem

Voditelji sedemindvajseterice bodo danes predvidoma podprli osnutek zajetnega ločitvenega sporazuma, ki ureja tri prednostna ločitvena vprašanja, to so pravice državljanov, finančna poravnava in meja na irskem otoku, ter prehodno obdobje, ki naj bi trajalo do konca leta 2020 ob možnosti enkratnega podaljšanja za največ dve leti.

Poleg tega bodo voditelji, ki se jim bo ob koncu vrha pridružila tudi britanska premierka Theresa May, sprejeli nezavezujočo politično izjavo o prihodnjih odnosih. Ta postavlja temelje za prihodnje odnose, a vsa ključna in najbolj občutljiva vprašanja, na primer vprašanje meje na irskem otoku, bo potrebno še doreči v pogajanjih o prihodnjih odnosih.

Španija dobila zagotovila glede Gibraltarja

Šele tik pred vrhom je bilo sicer rešeno vprašanje zagotovil za Španijo glede Gibraltarja. Madrid je zahteval trdna zagotovila, da bo imel besedo pri opredeljevanju prihodnjih odnosov EU z Gibraltarjem, strateško pomembnim britanskim čezmorskim ozemljem na jugu Iberskega polotoka, nad katerim si suverenost želi tudi Španija.

Slavja danes ne bo, napovedujejo poznavalci, in sicer zato ker nad brexitom v Bruslju ni navdušenja in ker kalvarije še zdaleč ni konec. Naslednji korak, potrjevanje dogovora v britanskem parlamentu, bo najzahtevnejši. Tudi če ta dogovor potrdi, sledijo še zahtevna pogajanja o prihodnjih odnosih. Če britanski parlament dogovora ne potrdi, pa je neznank še ogromno.