Trump: Pametnejši sem od znanstvenikov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški predsednik Donald Trump je v pogovoru za ameriški časnik Washington Post zatrdil, da je njegov instinkt ali občutek za zadeve pametnejši od možganov drugih ljudi, poleg tega je sam veliko pametnejši od znanstvenikov glede podnebnih sprememb in številnih drugih stvari.

Trump pravi, da ve, da podnebne spremembe niso težava in jih ne povzročajo človeške dejavnosti, pa naj znanstveniki izdajajo poročila, ki pravijo nasprotno, kolikor si želijo. To mu namreč pravi njegov instinkt ter dejstvo, da je izjemno inteligenten.

"Eden od problemov je ta, da ima veliko ljudi, kot sem jaz, zelo visoko raven inteligence, ampak nismo nujno taki verniki. Če pogledaš naš zrak in našo vodo, sta trenutno rekordno čista," je zagotovil Trump in dejal, da sam nikjer ne vidi težav s podnebnimi spremembami.

Kdo je odgovoren za padce borznih indeksov?

Trump je v intervjuju spregovoril tudi o drugih temah. Glede padcev borznih indeksov, za rast katerih si je v preteklosti pripisoval zasluge, je okrivil centralno banko Federal Reserve, ker viša obresti. Centralna banka je po njegovem kriva tudi za napoved avtomobilskega podjetja General Motors o zapiranju tovarn in odpuščanjih. Kljub temu je podjetju zagrozil, da mu bo odvzel zvezne subvencije, čeprav tega brez kongresa ne more.

Trump ni niti najmanj zadovoljen s predsednikom Federal Reserve Jeromom Powllom, ki ga je sam imenoval na položaj, saj mu banka sploh nič ne pomaga, sam pa se tako zelo trudi in sklepa posle. "Delajo napako, ker mi moj občutek včasih pove veliko več kot možgani drugih ljudi," je dejal.

Dvomi o oceni Cie

Trump tudi še vedno dvomi o oceni obveščevalne agencije Cia, da je umor novinarja Džamala Hašokdžija naročil savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman. "Morda je naročil, morda ni. Ampak on to zanika in ljudje okrog njega zanikajo, Cia pa ni dokončno zatrdila, da je," je utemeljil.

Roberta Muellerja ne namerava odpustiti

Preiskava ruskega vpletanja v ameriške volitve je zanj še vedno prevara, vendar posebnega tožilca Roberta Muellerja ne namerava odpustiti. Glede Rusije je zagrozil, da se morda ta teden na vrhu G20 v Argentini ne bo sestal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Odvisno bo od poročila ekipe za nacionalno varnost glede tega, kaj se je res zgodilo v Azovskem morju. Temu poročilu bo potem verjel ali ne, odvisno od občutka.

"Morda bom imel srečanje s Putinom, morda ne. Nimam rad agresije. Sploh nočem agresije," je dejal.

Zaradi trenutno nizkih cen bencina Trump razmišlja, da z Bližnjega vzhoda umakne ameriške vojake. "Razlog, da ostanemo tam, je sedaj le še Izrael. Nafte je vse manj in manj," je dejal.

Vojake bi iz Afganistana sam že umaknil, vendar posluša strokovnjake, ki mu pravijo, da morajo ostati. Morda jih bo obiskal še pred božičem. Trump doslej še ni obiskal vojakov na nobenem bojišču.