Trump ne verjame lastnim znanstvenikom

Ameriški predsednik Donald Trump je izjavil, da ne verjame zadnjemu poročilu ameriških znanstvenikov in uradnikom vladnih agencij, ki ne vidijo druge razlage za podnebne spremembe, kot so človeške dejavnosti.

Poročilo je Trumpova vlada objavila v petek, ko je bila vsa pozornost usmerjena na velike razprodaje. Na novinarsko vprašanje pa je Trump le kratko odvrnil, da ne verjame, da so podnebne spremembe posledica človeških dejavnosti. Prav tako ne verjame, da bo ameriška ekonomija zaradi podnebnih sprememb utrpela škodo. Zanj je podnebna znanost stvar vere.

Nacionalna podnebna ocena, ki jo je na podlagi podatkov in analiz sestavilo okoli 300 vodilnih ameriških znanstvenikov in še 700 ljudi iz 13 agencij zvezne vlade, ugotavlja, da so podnebne spremembe 90-odstotno posledica človeških dejavnosti. "Enostavno ni nobene druge kredibilne razlage za to, kar se dogaja," piše v poročilu.

Samo v treh letih za 400 milijard gospodarske škode

Nacionalna podnebna ocena ugotavlja, da so podnebne spremembe v ZDA od leta 2015 povzročile za 400 milijard dolarjev gospodarske škode.

Do konca stoletja bodo določeni gospodarski sektorji določenih zveznih držav utrpeli na leto večje izgube, kot pa znaša njihov letni BDP. Največjo finančno škodo bodo utrpela obalna območja, kjer bodo cene nepremičnin krepko padle zaradi dviganja gladine morja in visokih valov plime.