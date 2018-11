Na odročnem otoku poginilo več kot 140 kitov #video

Na odročni obali najjužnejšega novozelandskega otroka Stewart je poginilo okoli 145 mrkih pliskavk, ki so tam nasedle. Nasedle in mrtve kite je v nedeljo našel pohodnik, ki je obvestil oblasti. Te so sporočile, da so s težkim srcem sprejeli odločitev o evtanaziji več deset kitov.

Kiti so nasedli na otoku Stewart, ki leži okoli 30 kilometrov od južne obale Južnega otoka.

Polovica kitov je že poginila, ko jih je pohodnik našel v nedeljo, preostale pa so usmrtili z evtanazijo zaradi njihovega slabega stanja, kot tudi izredno slabih možnosti, da bi jih lahko vrnili v morje zaradi odročnosti in pomanjkanja osebja, so sporočile pristojne oblasti.

Še v treh primerih prišlo do nasedanja kitov

Konec minulega tedna je v različnih delih Nove Zelandije še v treh primerih prišlo do nasedanja kitov. V enem primeru so jih šest od skupno 12 rešili tako, da so jih prepeljali s tovornjaki z zahodne na vzhodno obalo Severnega otoka, kjer so jih zaradi bolj umirjenih voda lahko vrnili v morje.

Nasedanje morskih živali dokaj pogosto

Na Novi Zelandiji je nasedanje morskih živali dokaj pogosto, povprečno letno beležijo 85 primerov, vendar večinoma ne gre za množične primere, temveč posamezne živali.

V enem najbolj množičnih primerov v državi je februarja lani na severu Južnega otoka nasedlo več sto mrkih pliskavk, od katerih jih je poginilo več kot 300.

Zakaj kiti in delfini nasedajo, ni povsem jasno. Med dejavniki bi lahko bili bolezen, težave pri orientaciji, hiter upad plime, beg pred plenilci ali izredno slabo vreme.