Tri športnice mimo slovenskih biserov od Švice do Nove Zelandije #foto

Projekt Dolga pot domov

Tri športnice iz dežele kivijev, vsaka s svojo olimpijsko izkušnjo, Rebecca Wardell, Sarah Van Ballekom in Emma Twigg, so se na kolesarskem popotovanju od Švice do rodne Nove Zelandije na 10. dan svojega potovanja ustavile na Bledu. Twiggovi, svetovni prvakinji v enojcu iz leta 2014, je slovenski turistični biser dobro znan. Na jezeru je preživela številne trenažne ure treningov, leta 2011 pa na svetovnem prvenstvu na Bledu osvojila bronasto odličje.

Tri športnice iz Nove Zelandije Sarah Van Ballekom, Rebecca Wardell in Emma Twigg (od leve proti desni) so na kolesarskem popotovanju od Švice do rodne Nove Zelandije. Danes so se ustavile na Bledu, jutri pot nadaljujejo do Bohinja. Foto: Vid Ponikvar

Njihova kolesarska avantura, ki so ji nadele ime The long way home, se je začela 30. aprila v Lozani v Švici in se bo v prihodnjem mesecu – natančnega datuma si niso zadale - končala na rodni Novi Zelandiji.

Foto: Vid Ponikvar

Kolesarsko deteljico sestavljajo tri imena: Emma Twigg: 31-letna vrhunska tekmovalka v veslanju je dobra poznavalka Slovenije, natančneje Bleda in Bohinja, kjer je preživela marsikateri trening, na kolesu pa se je večkrat zapeljala tudi na Jelovico in Pokljuko. Med njenimi športniki dosežki velja izpostaviti naslov svetovne prvakinje v enojcu iz leta 2014 in svetovne podprvakinje iz leta 2016. V svoji zbirki ima tudi dve četrti mesti z olimpijskih iger v Londonu in Riu ter je tudi lastnica svetovnih rekordov v veslanju na ergometru na 5000 metrov in 60 minut. Lani je v Nici v Franciji uspešno končala svoj prvi ironman in v svoji starostni kategoriji s časom pod 11 urami zasedla 2. mesto. Po hudem razočaranju na OI v Braziliji 2016, kjer je veljala za favoritko za naslov olimpijske prvakinje, se je odločila za tekmovalni premor.



Foto: Vid Ponikvar Rebeca Wardell: 40-letna Bec, kot jo kličejo prijateji, je svojo športno pot začela kot specialistka za tek čez ovire, a se je pozneje prekvalificirala v šesterobojko. Na OI v Pekingu leta 2008 je zasedla 22. mesto, na OI v Pjongčangu pa je skrbela za organizacijo. To je tudi glavni razlog, da ji ta vloga pripada tudi na popotovanju od Švice do Nove Zelandije. Sarah Van Ballekom: 28-letna Sarah je najmlajša članica ekipe, odgovorna za stike z javnostmi. Pred kratkim se je povzpela na Kilimanjaro, najvišji vrh Afrike, pretekla več maratonov in opravila polovični ironman, barve dežele kivijev pa zastopala v veslaški ekipi novozelandskih univerz. Diplomirana pravnica je od nekdaj sanjala o tem, da bi delala za MOK, sanje so se ji uresničile pred tremi leti.

Foto: Vid Ponikvar

Potovanje z globljim pomenom

Njihova pot ni namenjena zgolj pustolovščini, temveč ima globlji pomen. Namenjena je ozaveščanju in spodbujanju mladih deklet k razvoju veščin in sposobnosti skozi šport za vodstvene položaje v prihodnosti. Tako v okviru fundacije Forward poteka tudi zbiranje sredstev. Njihova tiha želja je, da bi za vsak kilometer pridobile vsaj 1 dolar (0.84 evra). Od Švice do Nove Zelandije jih loči več tisoč kilometrov, kar pomeni, da bi bil znesek lahko precej visok.

Foto: Vid Ponikvar

Foto: Vid Ponikvar

Dekleta so se na Bled pripeljala prek Predela iz Bovca in jutri nadaljujejo pot proti Bohinju, ki je, kot rečeno, Emmi Twigg zelo dobro poznan, saj se je tam že večkrat pripravljala na pomembnejša tekmovanja.

To je tudi razlog, da je k projektu, katerega nosilec je Klub slovenskih olimpijcev pri Olimpijskemu komiteju Slovenije, pristopila Veslaška zveza Slovenije (z dekleti je del poti odpeljal tudi sekretar zveze Jernej Slivnik), častni pokrovitelj projekta pa je predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach.

Foto: Vid Ponikvar

V Veslaškem centru na Bledu jih je pozdravil blejski župan Janez Fajfar. Foto: Vid Ponikvar

Foto: Vid Ponikvar

Še pred odhodom do naslednjega turističnega bisera Slovenije bodo obiskale Osnovno šolo Bled in s pomočjo fundacije oz. OKS šoli donirale sredstva za nakup športnih rekvizitov v vrednosti tisoč švicarskih frankov (840 evrov). Nekaj sredstev jim bodo podarili v znak zahvale za zgledno sodelovanje v preteklih letih in pomoči pri organizaciji svetovnega prvenstva 2011 in svetovnega pokala 2015.