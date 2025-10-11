Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

Sobota,
11. 10. 2025,
8.20

20 ur, 24 minut

Liga ABA, 2. krog

Cedevita Olimpija pri Žaklju, Krka proti novincem, Ilirija gosti Zadar

Š. L.

Cedevita Olimpija bo gostovala v Podgorici. | Foto Aleš Fevžer

Cedevita Olimpija bo gostovala v Podgorici.

Foto: Aleš Fevžer

V drugem krogu lige ABA Cedevito Olimpijo čaka izjemno zahtevno gostovanje v Podgorici pri Budućnosti z Andrejem Žakljem. Zmaji so sanjsko vstopili v novo sezono, saj so še brez poraza. Krka bo istočasno v Hali Tivoli, saj v dvorani Leona Štuklja po zadnji vremenski ujmi (še) ne morejo igrati, pričakala novinca v jadranski druščini, Cluj-Napoco. Ilirijo pa v nedeljo čaka domači obračun z Zadrom.

Gregor Glas bo z Dunajem gostoval pri Spartaku iz Subotice, Split Zorana Dragića bo doma pričakal Partizan. Mega z Urbanom Krofličem se bo pomerila z Bosno, Borac z Žigo Dimcem pa bo v Čaču gostil Dubaj s Klemnom Prepeličem.

Spomnimo, v novi sezoni lige Aba sodeluje 18 moštev, ki so jih razdelili v dve skupini in tekmujejo podobno kot v evropskem pokalu. Vsako čaka 16 tekem, med najboljših osem pa se bodo uvrstila prva štiri iz vsake skupine. Po prvem delu, ki bo trajal do začetka februarja, bodo ekipe v nadaljevanju razdeljene v skupino za prvaka in obstanek. Čaka jih novih osem oziroma deset tekem. Šele nato sledi končnica, ki še nima točno določenega sistema.

Liga ABA, 2. krog:

Sobota, 11. oktober:

Nedelja, 12. oktober:

Lestvica:

