Haaland že danes do petdesetice?

Sobota v kvalifikacijskih bojih za nastop na SP 2026 prinaša tekme tretjega kroga v skupinah E in F, ter sedmega v skupinah I in K. Na delu bodo med drugim Norvežani, pri katerih bo izjemni Erling Haaland lovil že svoj petdeseti gol za izbrano vrsto. Do mejnika mu manjkata le še dva, kaj lahko pa se zgodi, da mu to uspe že na dvoboju z Izraelom.

Kvalifikacije za SP 2026, 3. in 6. krog:

Sobota, 11. oktober:

Poleg Norvežanov in Izraelcev bodo na delu denimo tudi Italijani, ki lovijo priključek v skupini z vikingi in upajo na to, da bi jih ob morebitnem uspehu na zadnji medsebojni tekmi lahko izrinili iz prvega mesta. Na nov komplet točk računajo še Španci in Portugalci, zagotovo pa bo pestro v Leskovcu, kamor k Srbiji, kjer je na vse večjem udaru kritik selektor Dragan Stojković, prihajajo Albanci.

Slovence v ponedeljek čakajo Švicarji

Slovence po petkovem remiju na Kosovu brez zadetkov v ponedeljek čaka tekma s Švico v Stožicah, novembra pa bosta še dva obračuna, doma s Kosovom in v gosteh s Švedsko. Zmagovalec skupine si bo priigral neposredno pot na SP, drugouvrščeni pa bo šel v dodatne kvalifikacije.

