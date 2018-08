Nova Zelandija tujcem prepovedala nakupe stanovanjskih nepremičnin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ta vlada verjame, da Novozelandcev s ponudbo ne bi smeli preseči bogatejši tuji kupci," je v izjavi poudaril namestnik finančnega ministra David Parker. "Ne glede na to, ali gre za čudovito jezero, nepremičnino ob oceanu ali skromno predmestno hišo - ta zakon zagotavlja, da je trg za naše domove vzpostavljen na Novi Zelandiji, ne na mednarodni ravni," je dodal.

Nova Zelandija je v zadnjih letih dosegla rekordne ravni priseljevanja, kar je vprašanje nepremičninskega trga napravilo za eno ključnih točk strankarskega boja pred lanskimi splošnimi volitvami. Pritok tujcev in tujega investicijskega kapitala je bil prepoznan kot glavni krivec za napihovanje cen nepremičnin.

Cene hiš so se v državi z okoli 4,7 milijona prebivalcev v zadnjem desetletju zvišale za 50 odstotkov, lastništvo hiš pa je upadlo na najnižjo raven v zadnjih 65 letih. Hišo v tej državi so si privoščila tudi številna znana imena, med drugim prvi mož Tesle Elon Musk, soustanovitelj PayPala Peter Thiel in internetni velikan Kim Dotcom.

Novozelandska premierka Jacina Ardern je pred volitvami obljubljala zakon, ki bo tujcem prepovedal nakup obstoječih stanovanjskih nepremičnin. Obljubila je tudi gradnjo sto tisoč domov za revnejše v desetih letih.

V skladu z zakonodajo bodo tuji vlagatelji še naprej lahko vlagali v nove stanovanjske projekte. Vlada računa, da bo s tem podprla investicije v nove domove.