Več kot dva tedna po izbruhu požara Camp so ameriške oblasti danes vendarle razglasile, da je požar povsem obvladan. Gre za najbolj smrtonosen in uničujoč požar v zgodovini ameriške zvezne države Kalifornija.

Požar Camp je 100-odstotno obvladan, so na Twitterju zapisali kalifornijski gasilci.

#CampFire [final] Pulga Road at Camp Creek Road near Jarbo Gap (Butte County) is now 100% contained at 153,336 acres. Unified Command: @CALFIRE_ButteCo, @ButteSheriff, Paradise Police Department, and the USFS.https://t.co/CJkryyPNVZ pic.twitter.com/TjMmiLrRQQ — CAL FIRE (@CAL_FIRE) November 25, 2018

Požar, ki je izbruhnil 8. novembra, je doslej potrjeno zahteval najmanj 87 življenj, še 249 ljudi je pogrešanih. Oblasti so doslej identificirale 54 trupel, so sporočili iz šerifovega urada okrožja Butte.

Požar je požgal več kot 13.000 domov in 62.000 hektarjev površin in zahteval evakuacijo na sto tisoče ljudi. Gasilcem je na koncu na pomoč priskočil tudi dež, čeprav je razmočen teren dodatno oteževal dostop do odmaknjenih predelov in povzročal sive lase reševalcem.