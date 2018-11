Po požarih v Kaliforniji pogrešanih še vedno več kot tisoč ljudi #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Nihče si ne bi nikoli mislil, da se bo to zgodilo," je dejal Trump pred zoglenelimi zgradbami v mestu Paradise, ki je v celoti pogorelo. "Zelo žalostno je videti to. Kar se tiče življenj, nihče pravzaprav še ne ve. Imamo določeno številko, vendar imamo še veliko ljudi, ki so pogrešani," je dodal.

Stoječ sredi pogorišča je Trump razmere opisal kot "popolno katastrofo". Foto: Reuters

Po podatkih kalifornijskih oblasti so požari doslej zahtevali najmanj 79 smrtnih žrtev, 1276 ljudi pa še vedno pogrešajo.

Pod nadzorom 55 odstotkov požara Camp

Trump je bil sicer deležen kritik zaradi komentarjev na Twitterju o požarih, v katerih je krivdo za ognjeno stihijo pripisal slabemu upravljanju gozdov in zagrozil z ukinitvijo zveznih sredstev v ta namen. Kasneje je sicer sprostil sredstva za pomoč. Ko si je ogledal pogorišče požarov je zatrdil, da se njegova stališča sicer niso spremenila. Razmere v Kaliforniji pa je opisal kot "popolno katastrofo".

Po podatkih kalifornijskih oblasti sta požara Camp in Woolsey uničila več kot sto tisoč hektarjev površine in preko deset tisoč stanovanjskih in drugih zgradb. V soboto je bilo 55 odstotkov požara Camp pod nadzorom gasilcev.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters