Najslabši zrak na svetu zaradi požarov dihajo tudi Slovenci v Kaliforniji

Gibanje zunaj je bilo odsvetovano, če pa se temu ne bi mogli izogniti, so ljudem priporočili uporabo mask. Primerne naj bi bile le novejše maske z oznako N95, a za otroke in ljudi z brado naj ne bi bile primerne.

Požar, ki je uničil več kot 61 tisoč hektarjev površine in pogoltnil tudi 9.800 stanovanjskih hiš, so označili za najhujši požar v zgodovini Kalifornije. Med drugim je v celoti uničil mesto Paradise severno od Sacramenta, ki ima 27 tisoč prebivalcev. Prav tu je bilo tudi največ žrtev. Zaradi dežja požganim območjem grozijo zemeljski plazovi, oteženo bo iskanje pogrešanih.

Skoraj povsem obvladan je tudi požar Woolsey na jugu države pri Los Angelesu, ki je zakrivil smrt treh ljudi in uničil 1.500 objektov.

So za najbolj smrtonosen in uničujoč požar v Kaliforniji krivi električni daljnovodi?

Vzrok požara sicer še preiskujejo, a preživeli, ki so v požaru izgubili svojce ali svoje domove, s prstom kažejo na elektropodjetje PG & E. Njihovi daljnovodi so v preteklosti že netili požare. Podjetje naj bi bilo namreč po podatkih kalifornijskih gasilcev odgovorno za 21 večjih požarov v severni Kaliforniji lansko jesen, vsaj 17 so jih povzročili daljnovodi in druga oprema, ki so v lasti podjetja Pacific Gas and Electric Company, je poročal The New York Times.

Podjetje, ki zagotavlja plin in električno energijo veliki večini severne Kalifornije, je namreč v zgodnjih urah 8. novembra poročalo o dveh izpadih moči prav na območju, kjer se je požar Camp začel. Če bodo ugotovili, da so bili za požar krivi daljnovodi, je podjetje dejalo, da bo odgovornost presegla kritje njihovega zavarovanja. Zaradi možnosti bankrota je vrednost njihove delnice od izbruha požara padla za 60 odstotkov.

Najslabši zrak na svetu

Zrak v zalivu San Francisca je bil v petek označen kot zelo nezdrav oziroma s peto od skupno šestih stopenj glede na učinke na zdravje.

Po podatkih aplikacije za nadzorovanje kakovosti zraka Purple Air, je zrak v Kaliforniji trenutno najslabši na svetu, saj število delcev PM10 močno presega dopustno mero. Najslabše je v okolici mesta Oroville, približno sto kilometrov severno od Sacramenta, kjer meritve kažejo 916 µg/m3 PM10. Za primer, dnevna mejna vrednost za delce PM10 v Sloveniji znaša 50 µg/m3, na današnji dan je bila v Ljubljani izmerjena vrednost 13, najvišja vrednost pa je bila zjutraj izmerjena v Celju, in sicer 22 mikrogramov na kubični meter.

Stanje se je v nekaj dneh sicer izboljšalo, a tudi zaliv San Francisca je še vedno zadimljen. Trenutno tam velja opozorilo četrte stopnje, ko je zrak nezdrav in oblasti zunaj še vedno priporočajo nošenje maske. Foto: Reuters

Dim podoben jutranji megli v ljubljanski kotlini

Slovenski družini, ki stanuje v Rosevillu, približno 30 kilometrov od Sacramenta, se je požar približal na okoli 60 kilometrov. Kot so dejali, se je njihovo življenje v tem času spremenilo zato, ker večino časa preživijo znotraj doma.

"Dim zunaj je tako gost, da je podoben jutranji megli v ljubljanski kotlini. Vonj po dimu je močan in hitro razdraži oči in grlo, saje in pepel se nalagajo na vozila, parkirana zunaj, in celotna okolica je videti zaprašeno. Vse načrtovane zunanje aktivnosti, kot na primer letni kino, dobrodelni teki, parade in podobno, so do nadaljnjega odpovedani. Vsi notranji prostori se manj zračijo, kar vpliva tudi na kakovost zraka znotraj stavb. Sami smo investirali v nekaj dodatnih zračnih filtrov, tako da čistimo zrak znotraj hiše in je vpliv dima na minimumu," nam je zapisal sogovornik, ki ni želel biti imenovan.

Šole zaprle svoja vrata, podjetja svetovala delavcem, naj ostanejo doma

Zaradi dima so imela zamudo tudi letala, so poročali z letališča v San Franciscu, prestavljenih je bilo okoli deset odstotkov letov. V četrtek in petek je večina javnih šol v zalivu San Francisca zaprla svoja vrata. Gibanje zunaj je bilo odsvetovano, če pa se temu ne bi mogli izogniti, so ljudem priporočili uporabo mask.

Kot je dejal naš sogovornik, je v četrtek zvečer od podjetja, v katerem je zaposlen, dobil obvestilo, da kljub filtraciji ne morejo več zagotavljati zadostne kakovosti zraka v prostorih in priporočajo, da zaposleni delajo od doma oziroma ostanejo doma. Če so kljub temu morali priti v pisarne, so na glavnem vhodu prevzeli brezplačne maske za dodatno zaščito.

Vsak dan dobijo poročilo predvidenega gibanja dima po urah

"V nasprotju s Slovenijo se veliko informacij pridobiva in širi prek družbenih omrežij in aplikacij za obveščanje soseščin (Nextdoor). Vsi lokalni voditelji in upravitelji redno, večkrat na dan, pošiljajo obvestila o vetru, širjenju požara in kakovosti zraka. Običajno dobimo vsak dan poročilo in predvidevanje gibanja dima po urah, tako da ljudje lahko načrtujejo gibanje zunaj in svoje opravke," pravi sogovornik. Dodal je, da je zaradi pomanjkanja vetra, suše in suhega ozračja ter temperatur, ki so nižje kot običajno, dim bolj ali manj statičen.

Vožnja z avtom je izziv, zato so raje doma

Doma še niso zapustili, ker, kot pravijo, je že sama vožnja v dimu izziv. "Vidljivost je slaba, poleg tega dim kljub vklopljenemu notranjemu kroženju zraka hitro pride v notranjost vozila, tako da se lahko hitro pojavijo glavoboli in druge težave. Po poročanju prijateljev pa vemo, da je zrak boljši in čistejši v višjih legah, na primer Foothills, mesto Auburn, ker nizek zračni pritisk potiska ves dim v našo dolino. Če ne bo izboljšanja, bomo verjetno res naredili kakšen daljši izlet v višje ležeče kraje, da dobimo vsaj nekaj prepotrebnega kisika," nam je še dejal Slovenec, ki z družino v Kaliforniji živi že pet let.