Požar Camp že razglasili za najhujšega v zgodovini Kalifornije #video

Ogenj je v četrtek nenadoma zajel mesto s 27 tisoč prebivalci, panična evakuacija je povzročila prometne zamaške. Večina je nato pobegnila na varno peš, nekateri pa so ostali ujeti v avtomobilih, ki jih je zajel požar.

Številne žrtve so ostale ujete v avtomobilih, ki jih je zajel požar. Foto: Reuters

V mestu Paradise je uničil 6700 objektov, ognjeni zublji pa divjajo še naprej in so doslej požgali skupaj 46 tisoč hektarjev površin. Omejili so ga le 25-odstotno in ogroža še okrog 15 tisoč objektov.

Najmanj dve smrtni žrtvi je zahteval tudi požar Woolsey na jugu Kalifornije, ki je povzročil evakuacijo okrog 200 tisoč ljudi in uničil okrog 370 objektov ter prav toliko kvadratnih kilometrov površine. Ta požar je zajel premožno mesto Malibu poleg Los Angelesa in pregnal z domov številne bogate in slavne.

Aerial footage shows firefighters battling a new brush fire that popped up along the 118 Freeway in Simi Valley, California, detouring traffic and adding another new challenge for resources already stretched thin. https://t.co/egxlllVSC3 pic.twitter.com/55pYIEIA98 — ABC News (@ABC) November 12, 2018

V boju z ognjenimi zublji osem tisoč gasilcev

Po državi divja še nekaj manjših požarov, z vsemi se spopada več kot osem tisoč gasilcev. Hitremu širjenju požarov botruje tudi suho in vetrovno vreme.

Predsednik ZDA Donald Trump je sinoči sprostil sredstva za finančno pomoč. Kot je zapisal na Twitterju, je s "hitrim odzivom" želel ublažiti trpljenje. "Sem z vami ves čas. Bog blagoslovi vse žrtve in prizadete družine," je zapisal Trump.

I just approved an expedited request for a Major Disaster Declaration for the State of California. Wanted to respond quickly in order to alleviate some of the incredible suffering going on. I am with you all the way. God Bless all of the victims and families affected. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

Trump, ki se je zahvalil tudi vsem gasilcem, sicer sprva ni želel pomagati Kaliforniji, češ, da bi morali izboljšati upravljanje gozdov. Na to se je med drugim odzval predsednik poklicnih gasilcev Kalifornije Brian Rice, ki je Trumpovo reakcijo označil za nesrečno tempirano. "Zdaj niso potrebne kritike, ampak je potrebna podpora," je dejal.