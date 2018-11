Kalifornija v boju s plameni: žrtev vse več #video

Požar na severu ameriške zvezne države Kalifornije, ki je v četrtek uničil mesto Paradise s 27 tisoč prebivalci, je do nedelje zvečer uradno zahteval 31 življenj, zagotovo pa bo žrtev še več, zaradi česar bo to po številu žrtev najhujši požar v zgodovini Kalifornije.

Požar Camp se je razširil na 440 kvadratnih kilometrov površin in je 25-odstotno omejen. V uničeni Paradise so prispele tudi ekipe antropologov, ki poskušajo identificirati ostanke kosi, okrog 230 ljudi pogrešajo. Večina prebivalcev Paradisa se je zatekla v mesto Chico, kjer že primanjkuje življenjskih potrebščin.

Extreme winds whip up flames from the raging Woolsey fire threatening Malibu, California creating a 'firenado,' spewing sparks and kicking up debris. https://t.co/PmImS2XRAR pic.twitter.com/ceqI12zKlV — ABC News (@ABC) November 11, 2018

Požar uničuje tudi slavni Malibu

Drugi največji požar, ki trenutno divja po Kaliforniji, je na jugu države zajel 337 kvadratnih kilometrov površin in je le desetodstotno omejen. Ta požar uničuje Malibu, kjer so graščine bogatih in slavnih. Med begunce so se med drugim vpisali Lady Gaga, Gerard Butler, Kim Kardashian in drugi. Požar je do nedelje zvečer zahteval najmanj dve smrtni žrtvi.

Požar oblega tudi mesto Thousand Oaks, kjer je morilec v sredo v country klubu pobil 12 ljudi. Po Kaliforniji tako trenutno divjajo trije veliki in več manjših požarov na skupaj več kot tisoč kvadratnih kilometrih. Z njimi se spopada okrog osem tisoč gasilcev, evakuirali pa so 300 tisoč ljudi.

Trump zahteval izboljšanje upravljanja gozdov

Demokratski guverner Kalifornije Jerry Brown je za pomoč zaprosil zvezno vlado, prvi odgovor predsednika ZDA Donalda Trumpa pa je bil, da ne bo dal denarja, dokler ne bodo izboljšali upravljanja gozdov.

Brown se je strinjal, da je to potrebno, vendar dodal, da to ni vir problema. "Nobeno upravljanje gozdov ne bo ustavilo podnebnih sprememb in tisti, ki te spremembe zanikajo, zagotovo prispevajo k tragedijam," je zatrdil Brown.