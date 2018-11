Kim in Kanye med gašenjem požara v Kaliforniji najela zasebne gasilce

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kim in Kanye sta za svoj dom poskrbela s pomočjo zasebnih gasilcev.

Foto: Getty Images / Reuters

Resničnostna zvezdnica in slavni raper sta svojo hišo v Kaliforniji, kjer divjajo eni največjih požarov v zgodovini ZDA, zaščitila s pomočjo zasebnih gasilcev.

V gozdnih požarih, ki še vedno divjajo po Kaliforniji, so plameni med drugim pogoltnili tudi hiše številnih zvezdnikov ali pa jih pregnali iz domov. Za svoj dom sta se zbala tudi resničnostna zvezdnica Kim Kardashian in njen mož Kanye West, zato sta na pomoč poklicala kar zasebne gasilce.

Ne samo, da jim je uspelo zaščititi njuno 60 milijonov ameriških dolarjev vredno vilo, temveč tudi več sosednjih, ki bi se vnele, če bi požar zajel Kimin in Kanyejev dom.

Eden od sosedov je za spletni portal TMZ povedal, da so zelo hvaležni slavnima zakoncema, da sta rešila njihove domove. Sicer pa sta se Kim in Kanye z družino med evakuacijo nastanila v bližnjem hotelu.

Rešila sta tudi domove sosedov. Foto: Getty Images

Številni drugi zvezdniki ostali brez domov

A nekateri drugi zvezdniki niso imeli takšne sreče. Plameni so požrli hišo igralca Gerarda Butlerja, ki je fotografijo svojega opustošenega doma delil na Instagramu. Brez doma je ostal tudi pevec Robin Thicke, ki se je tako kot Butler zahvalil vsem gasilcem in prostovoljcem, ki so "tvegali svoja življenja, medtem ko smo se peljali na varno."

Pogorela je tudi hiša kantavtorja Neila Younga, ki je, kot je zapisal na svoji spletni strani, v gozdnem požaru dom izgubil že v preteklosti, zdaj ga je to doletelo znova. Prav tako so plameni pogoltnili hišo pevke Miley Cyrus, ki je na Twitterju sporočila, da sta z zaročencem Liamom Hemsworthom na varnem, prav tako so pred ognjem varne njene živali, medtem ko "hiša ne stoji več".

Tako so gorele vile kalifornijskih bogatašev:

Požar Camp najhujši v zgodovini Kalifornije

V Kaliforniji so razglasili izredne razmere, saj je požar Camp zahteval že 42 življenj, okoli 200 ljudi pa še vedno pogrešajo. Večina žrtev je zgorela v avtomobilih, s katerimi so želeli pobegniti iz gorečega mesta Paradise. Po državi še vedno divja še nekaj manjših požarov, s katerimi se spopada več kot osem tisoč gasilcev.

Glede na število žrtev je to najhujši požar v zgodovini Kalifornije.