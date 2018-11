Požari v Kaliforniji se vidijo tudi iz vesolja #foto #video

V boju z ognjenimi zublji je na tisoče gasilcev. Doslej jim je uspelo obvladati dobro tretjino požara. Požar je že uničil 56 tisoč hektarjev površin, devet tisoč domov, 52 tisoč ljudi pa je ostalo brez strehe nad glavo.

Mesto Paradise v bližini prestolnice Sacramento je že postalo mesto duhov in ga bo treba v celoti obnoviti.

Foto: Reuters

Kalifornijski guverner Jerry Brown je bil pretresen nad razsežnostmi uničenja. "Videti je kot vojno območje," je dejal. Ameriški notranji minister Ryan Zinke, ki je prizadeto območje obiskal v sredo, je ocenil, da gre za uničujočo tragedijo, in poudaril, da je to najhujši požar, ki ga je kdajkoli videl.

Številne ljudi so doslej namestili v začasna zatočišča. Oblasti se že bojijo, da bi se tam lahko hitro razširile različne bolezni. Zdravstvene oblasti so prebivalce že pozvale, naj se zavarujejo pred zaradi z dimom onesnaženim zrakom in naj ostanejo v notranjih prostorih, še posebej naj bi to veljalo za otroke.

"Everything's burned." California fire service veteran flees Paradise as it burns from the Camp Fire. The inferno has torched 130,000 acres, and is responsible for at least 48 deaths. https://t.co/7d4PEnjIbk pic.twitter.com/A4MpecvNbi

Another highly unusual irregularity of the California fires is this steel and asphalt bridge was on fire and buckled.



I have just spoken with a firefighter who said it would be "impossible" for a forest fire to create this kind of damage. #WoolseyFire pic.twitter.com/Uu6Ps5yupI