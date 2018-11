Število žrtev požara na severu Kalifornije še vedno narašča

Urad šerifa v okrožju Butte je v soboto zvečer po lokalnem času sporočil, da je število žrtev požara naraslo na 87 in da jim je uspelo doslej prepoznati 54 trupel. Kalifornijski gasilci so medtem sporočili, da imajo pod nadzorom 98 odstotkov tega uničujočega požara.

Gasilci in reševalci ne morejo do težje dostopnih območij

Pri tem so jim nekoliko pomagale tudi vremenske razmere, saj so v minulih dneh v okrožju Butte obilne padavine. Te so sicer pristojnim povzročile nemalo preglavic, saj zdaj ne morejo dostopati do izoliranih strmih območij, kjer pustoši preostanek požara.

Ta sicer na videz dobrodošel pojav je močno otežil tudi delo reševalcev, ki iščejo trupla in pogrešane. "Območja, ki so po požaru deležna obilnih padavin, so zdaj izpostavljena tveganju drobirskih tokov in hudourniških poplav," so opozorili v uradu šerifa.

Požar Camp, ki je na severu Kalifornije izbruhnil v začetku novembra, je uničil več kot 61 tisoč hektarjev površine ter skoraj štiri tisoč domov in več sto drugih zgradb. Camp tako velja za najbolj uničujoč in smrtonosen požar v zgodovini Kalifornije.