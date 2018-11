Nekdanji šef Trumpove kampanje spet lagal in kršil dogovor s tožilstvom

Nekdanji šef kampanje Donalda Trumpa Paul Manafort je v preiskavi ruskega vpletanja v ameriške volitve spet lagal in tako kršil dogovor o sodelovanju s tožilstvom v zameno za nižjo kazen. To je zvezni sodnici Amy Berman Jackson v Washingtonu prijavil posebni tožilec Robert Mueller.

O čem naj bi Manafort lagal, ni jasno. Mueller je sporočil, da bo sodnici podrobnosti posredoval v naslednjih dneh. Manaforta je porota v Virginiji avgusta lani spoznala za krivega utaje davkov in drugih finančnih prevar, povezanih s sredstvi, ki jih je dobival za lobistična in svetovalna opravila v Ukrajini za proruske politike.

Kazen mu bo izrečena februarja, grozi pa mu do deset let zapora. Po porazu na prvem sojenju je Manafort privolil v sodelovanje s tožilstvom in se tako izognil drugemu sodnemu procesu zaradi nezakonitega lobiranja za Ruse in proruske Ukrajince v ZDA. Priznal je krivdo za zaroto in prevaro, zaradi česar naj bi mu grozilo le do pet let zapora.

Če se zaplete, Manafort v zaporu lahko ostane kar nekaj let

Obenem je privolil v sodelovanje z Muellerjevo preiskavo, kot kaže, pa se je vmes nekaj zgodilo. Ameriški analitiki, ki so kritični do predsednika ZDA Trumpa, menijo, da je Manafort najverjetneje dobil namig, da bo Trump odpustil Muellerja ali pa da ga bo na koncu pomilostil, tako da mu ni treba sodelovati. Če se ne razplete po tem scenariju, bi 69-letni Manafort lahko zaradi kršitve dogovora ostal v zaporu kar nekaj let.

Manafort je v zaporu že od lani, saj mu je sodišče preklicalo hišni pripor, ker so ga ujeli pri poskusu vplivanja na priče. Mueller je doslej v okviru svoje preiskave z obtožnicami potrdil, da se je Rusija vpletala v volitve na strani Trumpa, odprto pa še ostaja, ali je Trump ali kdo iz njegove kampanje pri tem sodeloval z Moskvo.