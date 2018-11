Nekdanji Trumpov svetovalec v zapor, Trump pod drobnogledom demokratov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Njegova celotna kazen znaša 14 dni zapora, 9500 dolarjev kazni, eno leto pogojno in 200 ur družbenokoristnega dela. Foto: Reuters

Kljub temu, da se je upiral do zadnje minute, bo moral Papadopoulos v ječo, poroča ameriški CNN.

V zadnjih 10 dneh je nekdanji Trumpov sodelavec sodišče dvakrat skušal doseči odložitev prestajanja kazni, a je sodišče pritožbe zavrnilo, med drugim zato, ker se je Papadopoulos v dogovoru o kazni s tožilstvom odrekel pravici do izpodbijanja kazni.

Papadopoulos je v preiskavi januarja 2017 najprej zanikal, da je imel stike z Rusi med kampanjo leta 2016, oktobra istega leta pa je priznal, da se je zlagal, in začel sodelovati v preiskavi. Njegova celotna kazen znaša 14 dni zapora, 9500 dolarjev kazni, eno leto pogojno in 200 ur družbenokoristnega dela.

Demokrati napovedali preiskavo Trumpovih finančnih povezav z Rusi in Savdijci

Ameriški demokrati bodo začeli preiskavo finančnih povezav predsednika Donalda Trumpa, na podlagi katere naj bi ocenili vpliv Rusije in Savdske Arabije na zunanjo politiko ZDA, je napovedal prihodnji predsednik odbora ameriškega senata za obveščevalne dejavnosti.

Vodilni demokrat v odboru Adam Schiff je pojasnil, da je Trump "neiskren" glede vloge savdskega prestolonaslednika Mohameda bin Salmana pri umoru savdskega novinarja Džamala Hašodžija.

"Vodijo politiko ZDA v Perzijskem zalivu njegovi finančni interesi? Je tako tudi z Rusi? Ne vemo, vendar bi bilo neodgovorno, če ne bi izvedeli," je dejal Schiff za ameriško televizijo CNN. Ob tem je še zatrdil, da bodo preiskali tudi odnos med Trumpom in Moskvo oz. "ali so Rusi prek predsednikovih podjetij prali denar" in ga s tem držijo v pesti.

Trump še naprej vztraja pri podpori Rijada

Demokrati bodo imeli od januarja, ko prevzamejo vodenje predstavniškega doma, moč zahtevati dostop do ugotovitev ameriške obveščevalne službe glede umora kritika Rijada. Prejšnji teden je prišla v medije ocena Cie, da je savdski prestolonaslednik bin Salman vnaprej vedel za priprave na umor in razkosanje Hašodžija 2. oktobra v savdskem konzulatu v Istanbulu.

Trump temu navkljub vztraja pri podpori Rijadu. V odgovor na domnevne ugotovitve Cie je namreč zagotovil, da ne bo ukrepal proti Savdski Arabiji in njenemu prestolonasledniku zaradi tega primera. Kot je pojasnil, ugotovitve Cie ne kažejo neposredno na odgovornost savdskega prestolonaslednika.

Predsednik ZDA poleg tega ne verjame niti ugotovitvam Cie, da so se Rusi leta 2016 vpletali v ameriške volitve, da bi mu pomagali do zmage.