Države G20 naj bi dosegle dogovor o reformi WTO

Države G20 so dosegle dogovor za reformo Svetovne trgovinske organizacije (WTO), je zapisano v osnutku skupne izjave, ki naj bi jo sprejeli ob koncu dvodnevnega srečanja voditeljev G20 danes v Buenos Airesu, so sporočili evropski predstavniki.

Zadnja sporna vprašanja so bila trgovina, podnebne spremembe in migracije, vendar bi lahko voditelji G20 dosegli kompromis glede vseh treh tem.

Kot na spletu poroča Reuters, so evropski predstavniki na srečanju ob tem poudarili, da bodo migracije in begunci v osnutku izjave le omenjeni, medtem ko bo besedilo o klimatskih spremembah zelo jasno.

Kot je izjavil tiskovni predstavnik organizatorjev vrha G20, so voditelji zelo blizu dogovora o reformi WTO in da so v trgovinskih pogajanjih "zelo napredovali". Dodal je, da se bodo o klimatskih spremembah "pogajali do zadnjega trenutka".