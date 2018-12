Merklova in Putin o Siriji in rusko-ukrajinski zaostritvi odnosov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

ZDA in Ukrajina pričakujejo, da bo nemška kanclerka okrepila svojo mediacijsko vlogo v rusko-ukrajinskem sporu.

ZDA in Ukrajina pričakujejo, da bo nemška kanclerka okrepila svojo mediacijsko vlogo v rusko-ukrajinskem sporu. Foto: Reuters

Ob robu vrha G20 v Buenos Airesu sta se danes na delovnem zajtrku sešla nemška kanclerka Angela Merkel in ruski predsednik Vladimir Putin, ki sta razpravljala o zaostritvi odnosov med Rusijo in Ukrajino ter sirskem konfliktu. Putin se je sestal še s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, ki je pripravljen gostiti novo srečanje o Siriji.

Merklova je na srečanju z ruskim predsednikom izrazila zaskrbljenost zaradi eskalacije med Rusijo in Ukrajino, je povedal njen tiskovni predstavnik Steffen Seibert. Zavzela se je za svobodo plovbe prek Kerške ožine, kjer je Rusija v nedeljo zasegla ukrajinske vojaške ladje in njihove posadke.

Z ruskim predsednikom sta se strinjala, da se morajo zato nadaljevati pogovori v okviru normandijske četverice, ki jo poleg Nemčije in Rusije sestavljata še Ukrajina in Francija. Prek tega formata sicer skušata Berlin in Pariz posredovati v ukrajinskem konfliktu, ki je izbruhnil po ruski priključitvi ukrajinskega polotoka Krim leta 2014.

ZDA in Ukrajina od Merklove pričakujeta mediacijsko vlogo

ZDA in Ukrajina pričakujejo, da bo nemška kanclerka okrepila svojo mediacijsko vlogo v rusko-ukrajinskem sporu. Ameriški predsednik Donald Trump je tik pred vrhom G20 preklical srečanje s Putinom zaradi incidenta v Azovskem morju.

Kot je še povedal Seibert, sta Merklova in Putin danes ob robu G20 govorila tudi o razmerah v sirski državljanski vojni. Potrdila sta sklepe oktobrskega vrha o Siriji, na katerem sta bila poleg njiju še francoski predsednik Emmanuel Macron in turški predsednik Recep Tayyip Erdogan.

Slednji je na današnjem srečanju s Putinom povedal, da je pripravljen gostiti še en vrh štirih voditeljev o sirskem Idlibu.