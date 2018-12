"Neverjeten" dogovor Trumpa s kitajskim kolegom

Kitajska je privolila v "znižanje in odpravo" carin na ameriške avtomobile, ki so trenutno pri 40 odstotkih, je prek Twitterja sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Dogovor s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom o trgovinskem premirju je ob tem opisal kot neverjeten.

China has agreed to reduce and remove tariffs on cars coming into China from the U.S. Currently the tariff is 40%. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2018

Trump in Ši sta se v soboto ob robu vrha skupine G20 v Buenos Airesu dogovorila, da državi 90 dni ne bosta vzpostavili novih carin druga proti drugi. Naknadno pa je Trump sporočil novico o odpravi carin na ameriške avtomobile, vendar pri tem ni pojasnil podrobnosti.

Višje carine negativno vplivale na prodajo

Kitajska je julija carine na uvožene avtomobile najprej znižala s 25 na 15 odstotkov, nato pa carine na ameriške avtomobile zvišala na 40 odstotkov. Veliko ameriških avtomobilskih proizvajalcev svoje avtomobile sicer sestavlja na Kitajskem, višje carine pa so že negativno vplivale na prodajo.

O padcu prodaje je že poročala ameriška družba Tesla, ki je pojasnila, da bodo del višjih carin pokrili sami in da celotnega zneska ne bodo prenesli na potrošnike. O finančnih posledicah kitajskih carin sta poročala tudi BMW in Ford, ki v ZDA izdelujeta avtomobile za kitajski trg.

ZDA so letos že uvedle 25-odstotne carine na uvoženo blago iz Kitajske v vrednosti 50 milijard dolarjev, nato pa še desetodstotne carine na uvoz v vrednosti 200 milijard dolarjev. Trumpova administracija je zagrozila, da bo desetodstotne carine na 25 odstotkov zvišala 1. januarja, zdaj pa je to preloženo na začetek marca. Kitajska je medtem do zdaj odgovorila s protiukrepi na uvoz iz ZDA v skupni vrednosti 110 milijard dolarjev.

Kitajski mediji dogovor označili za zgodovinski

Kitajski mediji so danes pozdravili informacije o premirju in dogovor označili za zgodovinski, pri tem pa opozorili, da so pred predsednikoma zdaj zahtevna pogajanja. Med večjimi izzivi, ki ju čakajo, so vprašanje dostopa ameriških družb na kitajski trg in pa kršitve intelektualnih pravic.