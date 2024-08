V Kaliforniji divja četrti najhujši gozdni požar v zgodovini zvezne države

Po Kaliforniji že več kot deset dni pustoši požar Park Fire, ki je prerasel v četrti največji gozdni požar v zgodovini te zvezne države, so v soboto poročali ameriški mediji. Pristojne oblasti so sporočile, da se je požar do konca tega tedna razširil na več kot 1.600 kvadratnih kilometrov in uničil več sto objektov.