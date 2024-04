V Jeruzalemu že četrta noč protivladnih protestov

V Jeruzalemu je preteklo noč, že četrto zapored, na tisoče Palestincev protestiralo proti vladi Benjamina Netanjahuja in v podporo dogovoru o izpustitvi talcev na območju Gaze. Med protesti so izbruhnili spopadi med demonstranti in policijo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po poročanju izraelskih medijev so se demonstranti v torek zvečer z baklami zbrali blizu poslopja parlamenta v Jeruzalemu. Protestniki, med njimi družine talcev in nekdanji predsednik vlade Ehud Barak, so Netanjahuju očitali krivdo za katastrofo 7. oktobra lani, ko je palestinsko islamistično gibanje Hamas vdrlo v Izrael in zajelo okoli 250 talcev. Zahtevali so tudi predčasne volitve.

Na shodu je med drugim imela govor mati enega od talcev, ki je predsedniku vlade očitala, da ovira dogovor o talcih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Družine talcev so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP jezne na Netanjahuja, ki si po njihovih besedah ne prizadeva za izpustitev njihovih bližnjih. Na torkovem shodu pred parlamentom so nekatere družine izraelskega voditelja z najdaljšim stažem obtožile, da skuša vojno izkoristiti za podaljšanje oblasti.

Spopadi demonstrantov s policijo

Kasneje so izbruhnili spopadi med demonstranti in policijo. Po navedbah policije je približno tri tisoč ljudi poskušalo priti do hiše premierja Netanjahuja. Enemu od protestnikov je uspelo prebiti varnostno ograjo, vendar nikomur ni uspelo priti do rezidence. Izraelski mediji poročajo, da so varnostne sile na silo razgnale nekaj demonstrantov.

Protestniki nasprotujejo vladi, ki je po njihovem mnenju kriva za to, da Hamas v Gazi še vedno zadržuje nekaj več kot sto talcev. Družine talcev v izraelskih mestih so pod sloganom "Pripeljite jih nazaj" sicer protestirale vsak dan v prejšnjem tednu.

V izraelskih napadih na Gazo je bilo od začetka vojne oktobra lani ubitih skoraj 33 tisoč Palestincev, ranjenih pa več kot 75 tisoč. Medtem ostaja v rokah Hamasa več deset talcev, ki so jih 7. oktobra lani ugrabili v napadu na Izrael.

Protestniki zahtevajo, da vlada s Hamasom doseže nov dogovor o izpustitvi talcev, Netanjahu medtem vztraja pri vojaških rešitvah konflikta.