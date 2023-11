Izraelska vojska: Napadli smo dom političnega vodje Hamasa Hanije #vŽivo #video

Izraelska vojska je sporočila, da je napadla rezidenco političnega vodje Hamasa Ismaila Hanije. V Washingtonu pa je v sredo okoli 150 protestnikov zahtevalo takojšnje premirje v spopadih med Izraelom in palestinskim skrajnim gibanjem Hamas v Gazi. Varnostni svet ZN, ki je po več kot mesecu dni od začetka vojne med Hamasom in Izraelom prekinil molk, je v sredo pozval k večdnevnemu humanitarnemu premoru na območju Gaze.

Med protesti za mir na Bližnjem vzhodu pred sedežem ameriške demokratske stranke v Washingtonu je v sredo zvečer po krajevnem času izbruhnilo nasilje, policisti pa so aretirali več ljudi, poroča ameriški časnik Washington Post. Približno 150 protestnikov ni hotelo zapustiti območja, ko so jih policisti skušali odstraniti, pa so izbruhnili spopadi.

Posredovala je kongresna policija, saj je sedež demokratske stranke na območju kongresne palače. "Naši policisti skušajo zadržati okrog 150 ljudi, ki protestirajo nezakonito in nasilno," je sporočila kongresna policija in dodala, da potekajo aretacije.

Policisti so iz poslopja tudi evakuirali demokratske kongresnike. Demokratski kongresnik iz Kalifornije Brad Sherman je na mediju X objavil, da so ga evakuirali s sedeža stranke po tem, ko so protestniki postali nasilni ter napadli policiste s solzivcem, ko so skušali vdreti v zgradbo.

Protestniki so odločno zahtevali takojšnje premirje v spopadih med Izraelom in palestinskim skrajnim gibanjem Hamas na območju Gaze. Nosili so tudi črne majice z napisi Premirje takoj. Protest je pomagala organizirati skupina Judovski glasovi za mir, ki je podobne akcije izvedla že v New Yorku.

Protestnik Dani Noble je za Washington Post izjavil, da so prišli mirno protestirat pred sedež demokratske stranke, policija pa jih je začela napadati.

Ponoči so bojna letala IDF napadla rezidenco Ismaila Hanije, vodje političnega urada Hamasa, so objavili na omrežju X.

Rezidenca je bila uporabljena kot teroristična infrastruktura in zbirališče visokih voditeljev Hamasa za usmerjanje terorističnih napadov na Izrael, trdijo v IDF.

Izrael se je kritično odzval na v sredo sprejeto resolucijo Varnostnega sveta ZN, ki sprti strani poziva k uvedbi humanitarnih premorov v spopadih v Gazi. Izraelski veleposlanik pri ZN Gilad Erdan je dejal, da je besedilo "brez povezave z realnostjo in brez pomena", zunanje ministrstvo pa je premore vezalo na izpustitev talcev.

Izraelsko zunanje ministrstvo je v odzivu v izjavi sporočilo, da "ni možnosti za daljše humanitarne premore, dokler je 239 talcev še vedno v rokah Hamasovih teroristov".

Izraelski veleposlanik pri ZN Erdan pa je bil do resolucij med drugim kritičen, ker ne omenja napada skrajnega palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra. Zatrdil je, da bo Izrael "še naprej deloval v skladu z mednarodnim pravom", poroča britanski BBC.

Podobno se je odzvala ameriška veleposlanica pri ZN Linda Thomas-Greenfield, ki je dejala, da je "zgrožena, ker nekaj članic tega sveta še vedno ne zmore obsoditi barbarskega terorističnega napada, ki ga je nad Izraelom izvedel Hamas".

V resoluciji, ki jo je pripravila Malta in je bila sprejeta z 12 glasovi za in tremi vzdržanimi – ZDA, Velika Britanija in Rusija –, "poziva k podaljšanim in nujnim večdnevnim humanitarnim premorom, ki bi zadostovali" za dostavo humanitarne pomoči civilistom v Gazi.

Pri tem se postavlja vprašanje, koliko dni bi se štelo za "dovolj". V prejšnji različici besedila, ki jo je videla AFP, je bila zahteva po premoru pet dni zapored, in to v 24 urah po sprejetju resolucije. Resolucije varnostnega sveta so zavezujoče, čeprav jih nekatere države ne spoštujejo.

V resoluciji, ki v skoraj vseh členih izpostavlja položaj otrok, je "zahteva, da vse strani spoštujejo svoje obveznosti po mednarodnem pravu, zlasti v zvezi z zaščito civilistov, predvsem otrok".

Na sprejetje resolucije se je odzvala tudi slovenska ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon. "Gaza postaja grobišče otrok. Več tisoč pobitih deklic in dečkov, med njimi celo novorojenčkov, je sramota za človeštvo. Tudi otroštva otrok, ki danes doživljajo grozodejstva vojne, ne bodo nikoli več enaka. Pozdravljam, da je Varnostni svet OZN pravkar sprejel resolucijo, ki se osredotoča na zaščito otrok v Gazi in izpustitev talcev, med njimi so mnogi otroci," je dejala Fajonova.

Obenem poziva k "takojšnji in brezpogojni izpustitvi vseh talcev, ki jih imajo Hamas in druge skupine, še posebej otrok", ne da bi obsodili krvavi napad palestinskega gibanja na Izrael 7. oktobra, v katerem je bilo udeleženih okoli 1.200 ljudi.

Varnostni svet se je poskušal enotno odzvati po napadu Hamasa in povračilnem izraelskem bombardiranju, a pri tem ni bil uspešen.

Svet, ki znova kaže stara razhajanja v stališčih do izraelsko-palestinskega vprašanja, je oktobra zaradi ruskega in kitajskega veta na eni strani ter ameriškega na drugi zavrnil štiri osnutke resolucij drugega za drugim. Zavrnjen je bil amandma, ki ga je poslala Rusija in tako kot generalna skupščina zahteva "takojšen in trajen humanitarni premor, ki bo omogočil prekinitev sovražnosti".

"Rad bi vprašal naše ameriške kolege, ki zavračajo vse, kar bi lahko kazalo na potrebo po koncu sovražnosti: ali to pomeni, da želite, da se vojna na Bližnjem vzhodu nikoli ne konča?" naj bi dejal ruski veleposlanik Vasilij Nebenzja.