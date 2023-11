Številne organizacije vlado pozivajo k uvedbi sankcij proti Izraelu

Več deset organizacij in gibanj, med njimi prvopodpisano Gibanje za pravice Palestincev, je danes v javnem pismu premierja Roberta Goloba in zunanjo ministrico Tanjo Fajon pozvalo k prekinitvi diplomatskih stikov z Izraelom ter uvedbi sankciji proti tej državi. Pozvali so ju tudi, naj se konkretneje zavzameta za prekinitev napadov na Palestince.

Naslovnika in vlado so pozvali tudi, naj se zavzameta za odpoklic slovenskih predstavnikov v Izraelu ter prekinitev pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom. Pred tem so namreč ocenili, da so bili dosedanji pozivi slovenskega političnega vrha – med drugim k upoštevanju mednarodnega prava in vzpostavitvi humanitarnega premirja – premalo.

Kot so zapisali, od Slovenije "kot bodoče nestalne članice varnostnega sveta ZN in podpisnice ženevskih konvencij ter konvencije o preprečevanju in kaznovanju genocida" pričakujejo več. "Predsednik vlade pravilno ugotavlja, da besede in pozivi Izraelu do sedaj niso dosegli opaznih sprememb, ampak da se razmere za vse Palestinke in Palestince zaostrujejo," so zapisali.

Kot so poudarili, k nujnosti ukrepanja zaradi izraelskega ravnanja v Gazi pozivajo profesorji mednarodnega prava s celega sveta, organizacije za človekove pravice pa opozarjajo na soodgovornost držav, ki vojaško pomagajo Izraelu.

Med drugim so opozorili, da Slovenija ni niti protestirala, ko Izrael ni dovolil vstopa v državo tožilcu Mednarodnega kazenskega sodišča. Prav tako ni uvedla embarga na vojaško trgovanje z Izraelom. "Zato ponavljamo: Slovenija – njeni politični predstavniki z močjo odločanja in ukrepanja – lahko stori in mora narediti več. O neukrepanju in neizpolnjevanju obveznosti bo sodila zgodovina in odločala bodo sodišča," so pristavili.

Med 48 podpisniki so med drugim Mirovni inštitut, Danes je nov dan, Inštitut 8. marec, Slovensko mladinsko gledališče, Protivojna mreža, Društvo Humanitas, Slovenska filantropija, Mladi za podnebno pravičnost, Ambasada Rog in Oddelek za sociologijo Filozofske fakultete. Številni so podpisali tudi pismo z 11. oktobra, v katerem so vlado pozvali k umiku podpore izraelski politiki.