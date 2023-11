V Ljubljani shod v podporo Palestini. Organizatorji: "Gaza postaja pokopališče." #foto

Danes se je v Ljubljani zbrala množica več sto ljudi na drugem shodu za Palestino, ki ga organizira Gibanje za pravice Palestincev. Shod, ki se je pričel na Prešernovem trgu, je potekal pod geslom "Ustavimo genocid, končajmo apartheid". Udeleženci so vzklikali gesla v podporo svobodni Palestini, na več kot deset tisoč smrtnih žrtev v Gazi so se spomnili tudi z minuto molka.

"Izrael bombardira, Nato financira". "Otrokom igranje, ne obstreljevanje," odmrva na Trgu republike, kamor se je preselil shod. @rtvslo pic.twitter.com/mMuj7AE9uF — Gorazd Kosmač (@kosmacg) November 9, 2023

Več utrinkov z današnjega shoda si lahko ogledate v galeriji:

Očitek protestnikov: Zahod ignorira hudodelstva

"Priče smo, kako Gaza postaja pokopališče. Vrstijo se opozorila, da se izvršujejo mednarodna hudodelstva, a države Zahoda, vključno s Slovenijo, še naprej neomajno podpirajo Izrael," je na shodu dejala predstavnica organizatorjev, Gibanja za pravice Palestincev.

Razpihovanje nestrpnosti in sovraštva ter hujskanje k nasilju s strani vidnih izraelskih politikov dosega nove ravni okrutnosti, je poudarila in opozorila, da se ob bombardiranju Gaze nasilje stopnjuje tudi na zasedenem Zahodnem bregu in v Vzhodnem Jeruzalemu.

V luči tega so organizatorji shoda zahtevali spoštovanje mednarodnega prava in enakopravnosti vseh ljudi, takojšnjo zaustavitev trgovanja z orožjem in vojaško opremo z Izraelom in da Slovenija kot bodoča nestalna članica Varnostnega sveta ZN naredi vse, kar je v njeni moči, za spoštovanje humanitarnega prava in človekovih pravic.

"S shodom zahtevamo, da slovenska politika tudi tokrat odločno ukrepa, da se prepreči genocid, ustavijo hudodelstva ter da se za to zavzame tudi na ravni EU," je sporočilo Gibanje za pravice Palestincev.

Politikom poslali poziv z zahtevami

V ta namen je gibanje predsedniku vlade Robertu Golobu, zunanji ministrici Tanji Fajon, poslancem v DZ in slovenskim evroposlancem, predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michelu ter veleposlaništvom ZDA, Francije, Nemčije in Velike Britanije v Sloveniji ponovno poslalo poziv, v katerem je navedlo omenjene zahteve.

Prav tako so organizatorji opozorili, da imajo v skladu s konvencijo o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida države podpisnice dolžnost storiti vse, da preprečijo izvršitev genocida, saj v nasprotnem primeru nosijo odgovornost zaradi kršitev mednarodnega prava.