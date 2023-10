Slovenija z dodatnimi 150.000 evri humanitarne pomoči prebivalstvu v Gazi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija preko Svetovnega programa za hrano namenja dodatnih 150.000 evrov humanitarne pomoči prizadetemu prebivalstvu na območju Gaze. V letošnjem letu je Slovenija palestinskim beguncem namenila skupno 950.000 evrov pomoči, so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

Letos je Slovenija preko Agencijo Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem na Bližnjem vzhodu (UNRWA) namenila 800.000 evrov, dodatnih 150.000 za palestinske begunce pa je slovenska vlada v petek donirala preko Svetovnega programa za hrano.

Direktor za partnerstva UNRWA Karim Ahmer je v nedavnem sporočilu za javnost poudaril, da je slovenski humanitarni prispevek "dokaz neomajne zavezanosti Slovenije izboljšanju življenjskih pogojev palestinskih beguncev in razumevanja vloge, ki jo ima UNRWA na terenu v Gazi". Dodal je še, da države donatorice pozivajo, naj sledijo slovenskemu zgledu pri odzivanju na vse slabše razmere v Gazi.

Slovenija je z UNRWA začela sodelovati leta 2007. Od takrat ji je vsako leto namenila od 50.000 do 150.000 evrov letno.

V Gazi se humanitarne razmere drastično slabšajo, saj prihaja do pomanjkanja najbolj osnovnih dobrin, kot so voda, hrana in zdravila. Medtem se pozivi k humanitarni prekinitvi ognja, da bi omogočili pomoč prebivalcem Gaze, kjer je od začetka povračilnih napadov Izraela umrlo že okrog 7000 ljudi, krepijo.