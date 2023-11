Štiriurne prekinitve spopadov še pod vprašajem #vŽivo

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v četrtek znova zavrnil možnost prekinitve ognja na območju Gaze in zatrdil, da vojska v ofenzivi proti skrajnemu gibanju Hamas napreduje izjemno dobro. Vztrajal pa je, da Izrael nima namena zasesti enklave in tam vladati. Potem ko so ZDA napovedale štiriurne prekinitve ognja, še ni jasno, ali bo Izrael to začel dejansko izvajati.

7.35 Štiriurne prekinitve spopadov še pod vprašajem

7.05 Netanjahu znova zanikal namero Izraela po okupaciji Gaze

Še vedno je negotovo, ali bo Izrael danes začel izvajati štiriurni premor med spopadi na območju Gaze, kot so ga napovedale ZDA.

Izraelska vlada je namreč po napovedi tiskovnega predstavnika Bele hiše Johna Kirbyja o uvedbi štiriurnih odmorov sporočila: "Boji se nadaljujejo in prekinitve ognja ne bo, dokler ne bodo izpustili talcev." Ponovili so, da omogočajo varen prehod palestinskih civilistov proti jugu.

"Prekinitev ognja s Hamasom bi pomenila predajo," je Netanjahu dejal v pogovoru za ameriško televizijo Fox News in pojasnil, da za vojaško ofenzivo ne obstaja nikakršna časovnica. "Mislim, da izraelska vojska napreduje izjemno dobro," je dejal in dodal, da bodo nadaljevali, dokler bo treba.

Izrael je napovedal uničenja Hamasa, potem ko so pripadniki skupine 7. oktobra vdrli čez mejo in na izraelskem ozemlju ubili 1.400 ljudi, večinoma civilistov, še 240 so jih zajeli kot talce. V povračilnih napadih izraelske vojske je bilo do zdaj na območju Gaze ubitih več kot 10.800 ljudi, po navedbah tamkajšnjih oblasti večinoma civilistov, med njimi številni otroci.

Netanjahu je v četrtek zatrdil, da Izrael ne namerava v Gazi ostati na dolgi rok. "Ne prizadevamo si zasesti Gaze, ne prizadevamo si okupirati Gaze in ne prizadevamo si vladati v Gazi," je dejal. Je pa poudaril, da bo na območju potrebna civilna vlada, obenem pa bo Izrael moral zagotoviti, da se napad, kakršen se je zgodil 7. oktobra, ne ponovi.

Izraelske sile bodo po njegovih besedah ostale pripravljene, da po potrebi ponovno "vstopijo v Gazo in ubijejo ubijalce". "To bo preprečilo ponoven pojav gibanja, kakršno je Hamas," je bil prepričan v pogovoru, ki ga povzemata francoska tiskovna agencija AFP in britanski BBC.

Sovražnosti na območju so ponovno vzplamtele prav, ko se je Izrael bližal mirovnemu dogovoru s Savdsko Arabijo, potem ko je že normaliziral odnose z več drugimi arabskimi državami. Netanjahu meni, da vojna ne bo spodkopala diplomatskega uspeha in da se bodo lahko pogajanja obnovila, ko Izrael uniči Hamas. "Pogoji bodo takrat zreli. Pravzaprav mislim, da bodo po zmagi še bolj zreli," je še dejal.