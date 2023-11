Izraelska vojska: S tem bi teroristi Hamasa pod zemljo ostali zelo dolgo #vŽivo

Na pobudo francoskega predsednika Emmanuela Macrona bo v Parizu danes potekala mednarodna konferenca o humanitarni pomoči civilnemu prebivalstvu v Gazi, ki se je bodo udeležili številni voditelji ter predstavniki mednarodnih in nevladnih organizacij. Na konferenci bo sodeloval tudi slovenski premier Robert Golob. Izraelske obrambne sile so sporočile, da so od začetka vojne uničile že 130 vhodov v podzemne predore, kjer se skrivajo Hamasovi teroristi.

Poudarki dneva:



6.55 Izraelska vojska uničuje Hamasovo infrastrukturo

6.25 Na humanitarni konferenci v Parizu o pomoči prebivalstvu v Gazi

6.55 Izraelska vojska uničuje Hamasovo infrastrukturo

Bojni inženirji izraelskih obrambnih sil še naprej iščejo in uničujejo Hamasovo teroristično infrastrukturo v Gazi, vključno s podzemnimi predori, so objavili na omrežju X.

V teh so shrambe vode in kisika, kar nakazuje, da so pripadniki Hamasa tam nameravali bivati dolgo, so še zapisali ob objavi. Od začetka vojne je bilo uničenih 130 vhodov v predore.

IDF combat engineers are currently working to expose and destroy Hamas terrorist infrastructure in Gaza, including tunnels. Water and oxygen storage discovered inside the tunnels indicates Hamas' preparations for prolonged stays underground.



130 tunnel entrances have been… pic.twitter.com/McuxQHc1b2 — Israel Defense Forces (@IDF) November 9, 2023

6.25 Na humanitarni konferenci v Parizu o pomoči prebivalstvu v Gazi

Glavni cilj konference je izboljšanje koordinacije mednarodne pomoči za Gazo in zbiranje dodatnih humanitarnih sredstev za prizadeto prebivalstvo.

Emmanuel Macron in Robert Golob. Foto: Gulliverimage

Na srečanju naj bi bilo po napovedih Pariza v ospredju zavzemanje za spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava in krepitev dostopa humanitarne pomoči do območja Gaze, ki je od napadov palestinskega oboroženega gibanja Hamas na Izrael v začetku oktobra pod izraelskim obleganjem.

Humanitarne razmere v Gazi, kjer izraelska vojska že več kot mesec dni izvaja okrepljene napade in kopenske vojaške operacije, so kritične, na območju primanjkuje elektrike, goriva, vode in medicinskih pripomočkov.

Konferenca naj bi se zato osredotočila tudi na mednarodni humanitarni odziv na področju zdravja, energije in hrane, pričakovati pa je tudi poziv k podpori mednarodnim organizacijam, ki delujejo v Gazi.

Gaza Foto: Guliverimage

Na dogodku pričakujejo številne voditelje EU in držav članic, pa tudi visoke predstavnike arabskih držav ter mednarodnih in regionalnih organizacij. Medtem ko bodo predstavniki palestinskih oblasti na srečanju navzoči, pa se Izrael po poročanju francoske tiskovne agencije AFP konference ne bo udeležil.

Džabalija, Gaza Foto: Guliverimage