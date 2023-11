Izrael kljub pozivom k humanitarni prekinitvi ognja krepi napade na Gazo #vŽivo

Izraelska vojska je v nedeljo popolnoma obkolila mesto Gaza in prodrla do morja.

Izraelske sile danes nadaljujejo silovito obstreljevanje območja Gaze. V nedeljo so popolnoma obkolile mesto Gaza in prodrle do morja ter s tem palestinsko enklavo razdelile na dva dela. Spopadi se nadaljujejo kljub novim pozivom ZN k humanitarni prekinitvi ognja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iranski predsednik Ebrahim Raisi je danes obtožil ZDA, da spodbujajo Izrael k "ubijanju in izvajanju krutih dejanj" proti Palestincem na območju Gaze. Po srečanju z iraškim premierjem Mohamedom Šijo al Sudanijem v Teheranu je ponovno pozval k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi.

Kot je Raisi poudaril na novinarski konferenci s Sudanijem, se mora bombardiranje Gaze čim prej ustaviti, treba je nemudoma razglasiti premirje in zagotoviti pomoč ljudem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ti grozljivi zločini proti človeštvu so genocid, ki ga izvaja sionistični režim s podporo ZDA in nekaterih evropskih držav," je dejal Raisi. "Ameriška pomoč sionistični režim spodbuja k ubijanju in krutim dejanjem proti palestinskemu ljudstvu. Navedbe Američanov, da želijo pomagati Gazi, so lažna obljuba, ki ni v skladu z njihovimi dejanji," je dodal.

Srečanje med Raisijem in Sudanijem, ki ni bilo vnaprej napovedano, prihaja dan po prav tako nepričakovanem obisku ameriškega državnega sekretarja Antonyja Blinkna v nedeljo v Bagdadu. Blinken je na srečanju s Sudanijem poudaril, da so napadi ali grožnje milic, povezanih z Iranom, popolnoma nesprejemljivi, je poročala AFP.

Od začetka vojne med Izraelom in Hamasom, ki jo je 7. oktobra sprožil Hamasov napad na Izrael, so bili napadi z raketami in brezpilotnimi letali usmerjeni tudi na ameriških baze v Iraku. Washington obtožuje Iran, da je posredno vpleten v te napade, katerih tarča so bile tudi ameriške enote v sosednji Siriji.

Jordanske letalske sile so v oblegani Gazi odvrgle medicinsko pomoč za tamkajšnjo jordansko terensko bolnišnico, je danes sporočil jordanski kralj Abdulah II. Šlo naj bi za prvo dostavo humanitarne pomoči tej oblegani palestinski enklavi po zraku, saj je pomoč do zdaj prispela le čez mejni prehod Rafa.

"Naše letalske sile so opolnoči iz zraka odvrgle nujno medicinsko pomoč jordanski terenski bolnišnici v Gazi. Naša dolžnost je, da pomagamo našim bratom in sestram, ranjenim v vojni v Gazi," je jordanski kralj zapisal na omrežju X.

Our fearless air force personnel air-dropped at midnight urgent medical aid to the Jordanian field hospital in Gaza. This is our duty to aid our brothers and sisters injured in the war on Gaza. We will always be there for our Palestinian brethren pic.twitter.com/HOWI2VL7hL — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) November 5, 2023

Vir iz jordanskih oboroženih sil je nato pojasnil, da so pomoč v Gazo spustili s padali. Dodal je, da so operacijo izvedli zaradi pomanjkanja zalog v bolnišnici, kar pa je po njegovem mnenju posledica zamud pri dostavi pomoči čez mejni prehod Rafa, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Dobavo pomoči je potrdil tudi Izrael. "Čez noč je jordansko letalo v koordinaciji z izraelsko vojsko v jordansko bolnišnico na območju Gaze odvrglo medicinsko opremo in hrano. Zdravstveno osebje bo opremo uporabilo za bolnike," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila izraelska vojska.

Izraelske obrambne sile (IDF) trdijo, da so njihove kopenske sile sinoči "prevzele nadzor nad postojanko Hamasa v Gazi", poroča BBC. V objavi na profilu na X, nekdanjem Twitterju, so zapisali, da je bila postojanka opremljena z "opazovalnicami, objekti za usposabljanje terorističnih operativcev in teroristični predori".

Dodali so, da je bilo v operaciji "odstranjenih več teroristov", njihova bojna letala pa so napadla okoli 450 ciljev.

"Napadamo cilje Hamasa in v skladu s svojim načrtom si sistematično prizadevamo, da bi mu odvzeli vojaške zmogljivosti," je sporočil tiskovni predstavnik izraelske vojske in dodal, da so prizadevanja osredotočena predvsem na podzemno infrastrukturo skrajnega palestinskega gibanja Hamas.

Izraelska vojska je medtem v nedeljo popolnoma obkolila mesto Gaza in prodrla do morja. S tem je območje Gaze, kot je navedla, razdelila na dva dela, še vedno pa naj bi civilno prebivalstvo s severa po koridorju lahko prešlo v južni del enklave. Izrael je sicer civiliste na severu Gaze večkrat pozval k evakuaciji na jug, a je po navedbah ZDA na območju ostalo še vsaj 350 tisoč ljudi.

Zaradi vse večjega števila žrtev vojne so vodje vseh glavnih agencij ZN izdali skupno izjavo, v kateri so izrazili ogorčenje nad številom civilnih žrtev v Gazi in pozvali k takojšnji humanitarni prekinitvi ognja.

"Svet že skoraj mesec dni spremlja dogajanje ter je pretresen in zgrožen nad naraščajočim številom izgubljenih življenj. Potrebujemo takojšnjo humanitarno prekinitev ognja. Minilo je že 30 dni. Dovolj je. To se mora končati," so v skupni izjavi med drugim zapisali vodje Unicefa, Svetovnega programa za hrano (WFP) in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

Državni sekretar ZDA Antony Blinken bo danes v okviru svoje bližnjevzhodne turneje, osredotočene na dobavo humanitarne pomoči Palestincem, obiskal tudi Turčijo. To bo prvi obisk Blinkna v Turčiji od začetka vojne med Izraelom in Hamasom, a se osebno s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom zelo verjetno ne bo srečal.

Erdogan je sicer že večkrat kritiziral ZDA zaradi podpore izraelski operaciji v Gazi, v soboto pa je tudi prekinil stike z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem.