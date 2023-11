Izraelski minister za kulturno dediščino Amihaj Elijahu, sicer član skrajno desne stranke Otzma Yehudit, je v intervjuju za radio Kol Berama na vprašanje, ali bi moral Izrael v Gazi uporabiti jedrsko orožje, odgovoril, da je to vsekakor ena od možnosti. Njegovo strinjanje s tem, da bi Izrael na Gazo lahko odvrgel atomsko bombo, je tako v izraelski javnosti kot politiki naletelo na vsesplošno zgražanje. Iz urada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja so sporočili, da so "izjave ministra Elijahuja skregane z resničnostjo". Elijahu je že suspendiran, vodja izraelske opozicije pa Netanjahuja poziva, naj ga tudi odpusti.

Pomembnejši poudarki dneva:



11.15 V Washingtonu več deset tisoč protestnikov v podporo Palestincem

10.19 Izraelski minister: Na Gazo bi lahko vrgli atomsko bombo

9.54 V Izraelu protesti s pozivi k osvoboditvi talcev

7.52 Ponoči znova napad na begunsko taborišče v Gazi?

11.15 V Washingtonu več deset tisoč protestnikov v podporo Palestincem

V ameriški prestolnici Washington je v soboto na množičnem protestu več deset tisoč ljudi pozivalo k "svobodi za Palestino" in končanju obleganja območja Gaze. Demonstracije v podporo Palestincem so v soboto potekale tudi v številnih evropskih mestih, nove pa pričakujejo danes.

Medtem ko Izrael po napadu skrajnega palestinskega gibanja Hamas 7. oktobra nadaljuje povračilne napade na območje Gaze, v katerih je bilo po palestinskih podatkih ubitih skoraj 9500 Palestincev, po svetu potekajo protesti, na katerih pozivajo k prekinitvi ognja in ustavitvi obleganja Gaze.

K prekinitvi ognja so pozivali tudi na protestu v Washingtonu, ki je bil po navedbah organizatorjev največji protest v podporo Palestincem v zgodovini ZDA. Skupine za človekove pravice in protivojne skupine, ki so ga organizirale, so sporočile, da se ga je udeležilo 300.000 ljudi. Policija ocene o udeležbi še ni objavila. Med udeleženci so bile tudi znane osebnosti, kot sta igralka Susan Sarandon in raper Macklemore.

10.19 Izraelski minister: Na Gazo bi lahko vrgli atomsko bombo

Izraelski minister za kulturno dediščino Amihaj Elijahu, sicer član skrajno desne stranke Otzma Yehudit, je v intervjuju za radio Kol Berama na vprašanje, ali bi moral Izrael v Gazi uporabiti jedrsko orožje, odgovoril, da je to vsekakor ena od možnosti. Dejal je tudi, da bi bila ob tem smrt okrog 240 talcev, ki jih je zajela skrajna organizacija Hamas, "cena vojne".

Amihaj Elijahu je že suspendiran in izključen iz vseh nadaljnjih zasedanj izraelske vlade. Foto: Guliverimage

Amihaj Elijahu je v intervjuju izrazil tudi nasprotovanje kakršnikoli humanitarni pomoči za Gazo in dejal, da bi Izrael moral preprosto zajeti celotno območje Gaze, saj da ta pripada Izraelu, Palestinci pa lahko gredo "na Irsko ali pa v puščavo".

"Izjave ministra Amihaja Elijahuja ne temeljijo na resničnosti," so danes sporočili iz urada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. "Izrael in IDF tesno sledita standardom mednarodne zakonodaje za čim manj civilnih žrtev. Tega se bomo držali do naše zmage," so zapisali tudi na družbenem omrežju X.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



Minister Amihai Eliyahu's statements are not based in reality. Israel and the IDF are operating in accordance with the highest standards of international law to avoid harming innocents. We will continue to do so until our victory. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 5, 2023

Do izjav ministra za dediščino je bil kritičen tudi izraelski obrambni minister, ki je po poročanju medija Jerusalem Post dejal: "Izjave brez prave podlage. Še dobro, da ta oseba ni zadolžena za izraelsko nacionalno varnost."

Kritikam se je pridružil tudi vodja izraelske opozicije Jair Lapid, ki je izrazil mnenje, da so bile izjave "neodgovornega" ministra Elijahuja šokantne in nore, Netanjahuja pa pozval, naj ga pri priči odpusti, je še poročal Jerusalem Post.

Kot so še sporočili iz urada izraelskega premierja, je bil Elijahu sicer že izključen iz vseh nadaljnjih zasedanj izraelske vlade in suspendiran, ni pa še znano, ali bi lahko zaradi izjav ostal tudi brez službe.

9.54 V Izraelu protesti s pozivi k osvoboditvi talcev

V Izraelu je v soboto na tisoče ljudi protestiralo za osvoboditev okrog 240 talcev, ki so jih pripadniki gibanja Hamas zajeli ob napadu 7. oktobra. Protestniki so se v luči vse ostrejših kritik zaradi slabe pripravljenosti na napad Hamasa zbrali tudi pred hišo premierja Benjamina Netanjahuja v Jeruzalemu in pozivali k njegovemu odstopu.

Na ulicah Tel Aviva so se po poročanju francoske tiskovne agencije AFP tisoči zbrali na poziv svojcev talcev, ki jih Hamas zadržuje na območju Gaze, in vzklikali: "Pripeljite jih domov!" Gre za stopnjevanje pritiska na vlado, ki ji številni očitajo, da slabo upravlja krizo s talci. Ob krepitvi izraelske ofenzive se svojci tudi bojijo, kako ta vpliva na ugrabljene.

Sobotni protivladni protest v Tel Avivu Foto: Guliverimage

Medtem ko se na Izrael iz tujine krepi pritisk, naj pristane na humanitarno prekinitev ognja v Gazi, družine talcev zahtevajo, da mora Hamas najprej izpustiti ugrabljene. To je v petek sicer zatrdil tudi Netanjahu.

Več sto ljudi se je v soboto prav tako zbralo pred Netanjahujevim domovanjem v Jeruzalemu in ga pozivalo k odstopu. Prišlo naj bi celo do spopadov s policijo, ko so protestniki poskušali vdreti prek ograje. Tri ljudi so pridržali, poročanje izraelskih medijev povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Zbrani so premierju očitali, da je bil Hamas v času njegovega vodenja države zmožen izvesti najhujši pokol v zgodovini Izraela. Pozivali so še k izmenjavi zapornikov s Hamasom, s čimer bi dosegli izpustitev talcev.

7.52 Ponoči znova napad na begunsko taborišče v Gazi?

Na območju Gaze se nadaljujejo spopadi med gibanjem Hamas in izraelsko vojsko, ki stopnjuje tudi obstreljevanje. Glede na trditve palestinskih oblasti je ponoči v bombardiranju osrednjega dela območja v begunskem taborišču Al Maghazi umrlo več kot 30 ljudi.

O žrtvah napada v begunskem taborišču poroča zdravstveno ministrstvo v Gazi, kjer vlada Hamas. Ta je v izjavi na Telegramu Izrael obtožil, da je neposredno bombardiral domove, večina žrtev pa da je bilo žensk in otrok. Francoska tiskovna agencija AFP navaja izjavo očividca, da je bilo v napadu uničenih več domov, ubiti pa so bili tudi otroci.

Izraelska vojska je sporočila, da še preučujejo, če so njihove sile v času bombardiranja delovale na območju, še piše AFP.

Izraelska vojska sicer poroča celo o širitvi spopadov proti jugu enklave. Pripadniki Hamasa naj bi na njihove enote, nameščene v bližini meje z Izraelom, izstrelili protitankovske rakete, izraelska vojska pa naj bi na to odgovorila.

Izrael po besedah obrambnega ministra Joava Galanta "uničuje en Hamasov bataljon za drugim", njihov cilj pa je trenutno "eliminirati" prvega moža gibanja Jehjo al Sinvarja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.