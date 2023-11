"Splošnega premirja ne bo, ker bi to škodovalo vojaškim operacijam" #vŽivo

Varnostni svet ZN je imel v ponedeljek posvetovanja za zaprtimi vrati o vojni med Izraelom in Hamasom, vendar ni nič bližje soglasju o ukrepih, kot je bil vse od napadov Hamasa na Izrael 7. oktobra, poročajo diplomatski viri. Predlog resolucije nestalnih članic Varnostnega sveta v nastajanju še ni našel skupne točke med ZDA in Rusijo. Netanjahu je medtem v pogovoru za ameriško televizijo ABC zagotovil, da ne bo premirja, dokler ne bodo izpuščeni vsi talci, ki so jih pripadniki Hamasa zajeli med napadi 7. oktobra.

Poudarki dneva:



7.45 Netanjahu po vojni napoveduje varnostni nadzor nad Gazo

7.22 Pentagon poroča o okrepljenih napadih na ameriške vojake na Bližnjem vzhodu

6.55 Daleč od soglasja o Bližnjem vzhodu

7.45 Netanjahu po vojni napoveduje varnostni nadzor nad Gazo

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v ponedeljek napovedal, da bo Izrael po končani vojni s Hamasom za nedoločeno obdobje prevzel odgovornost za varnost na območju Gaze. Obenem je v pogovoru za ameriško televizijo ABC znova zavrnil prekinitev ognja, dopustil pa možnost premorov, ki bi omogočili dostavo humanitarne pomoči ali odhod talcev.

"Izrael bo, za nedoločeno časovno obdobje, prevzel celotno varnostno odgovornost," je za ABC v odgovoru na vprašanje, kdo bi moral po koncu vojne vladati na območju Gaze, dejal Netanjahu. "Ko nismo odgovorni za varnost, se zgodi izbruh Hamasovega terorja na ravni, kakršne si nismo predstavljali," je dodal.

Tako Združeni narodi kot več držav zaradi vse slabših humanitarnih razmer na območju oblegane Gaze vse intenzivneje pozivajo k prekinitvi ognja, medtem ko si ZDA prizadevajo za t. i. humanitarne premore. O "taktičnih premorih" na območju Gaze je izraelski premier v ponedeljek govoril tudi z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom, a morebitnega dogovora niso naznanili.

V zadnjih dneh je bilo poleg tega že večkrat odprto vprašanje, kdo bi po koncu trenutne vojne vladal na območju Gaze. Iz ZDA in EU prihajajo opozorila, da to ne bo mogel biti Hamas, medtem ko ta zavrača kakršnokoli možnost, da bi se odpovedal nadzoru nad območjem, ki ga izvaja od leta 2007.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sicer v ponedeljek menila, da prav tako v palestinski enklavi ne bi smelo biti dolgoročne izraelske varnostne prisotnosti.

Izrael medtem v prizadevanjih, da onesposobi Hamas, nadaljuje in ponekod še stopnjuje ofenzivo nad Gazo, ki jo je začel po napadu skrajnega palestinskega gibanja, v katerem je ta ubil 1.400 ljudi, še 240 jih je zajel za talce. Mesec dni po začetku obstreljevanja, ki mu je sledila kopenska ofenziva, je po podatkih oblasti v Gazi tam umrlo že več kot deset tisoč ljudi, od tega več kot 4.000 otrok.

7.22 Pentagon poroča o okrepljenih napadih na ameriške vojake na Bližnjem vzhodu

Napadi na ameriške vojake na Bližnjem vzhodu so se konec prejšnjega tedna močno okrepili, je v ponedeljek dejal tiskovni predstavnik Pentagona Pat Ryder. Vojake v Iraku in Siriji so od 17. oktobra z raketami in brezpilotnimi letali napadli 38-krat, pri tem jih je bilo 46 lažje poškodovanih.

Ryder ni navedel vira napadov, vendar je Pentagon v zadnjem času za podobne dogodke krivil z Iranom povezane skupine, poroča Politico.

V nedeljo so zabeležili pet raketnih napadov in napadov z brezpilotnimi letali v bližini letalske baze Al Asad v Iraku in na dveh lokacijah v Siriji, je povedal predstavnik obrambnega ministrstva, ki ni želel biti imenovan. Dodal je, da so sicer večino napadov preprečili.

Pentagon je konec prejšnjega tedna poročal o premikih svojih sil. Mornarica je objavila fotografije in videoposnetke bojnih skupin letalonosilk Gerald Ford in Dwight Eisenhower skupaj z dvema italijanskima fregatama med vajo v vzhodnem Sredozemskem morju.

V soboto je centralno poveljstvo ZDA objavilo fotografije skupine Eisenhower, ki je prispela na Bližnji vzhod, in napovedalo napotitev operacijske skupine bombnikov nad to regijo. V nedeljo pa je Pentagon sporočil, da je na območje prispela tudi jedrska podmornica.

Američani želijo z okrepljeno prisotnostjo preprečiti širitev spopadov med Hamasom in Izraelom v širšo regijo.

6.55 Daleč od soglasja o Bližnjem vzhodu

Medtem ko se pozivi za vzpostavitev humanitarnega premirja krepijo, v ZDA pa nadaljujejo demonstracije z isto zahtevo, Washington ni pripravljen javno nasprotovati izraelskim povračilnim ukrepom, ki so po podatkih iz Gaze tam zahtevali že več kot 10.200 življenj. V napadih Hamasa na Izrael je bilo ubitih 1.400 ljudi.

V Varnostnem svetu so prav tako vsi z izjemo ZDA zahtevali takojšnje humanitarno premirje, k čemur bi pozvala tudi resolucija nestalnih članic, potem ko so doslej propadli poskusi dveh ruskih predlogov resolucij, enega ameriškega in enega brazilskega.

Vendar pa Rusija vztraja, da resolucija Varnostnega sveta ne sme biti šibkejša, kot je bila konec oktobra sprejeta resolucija Generalne skupščine.

"Govorili smo o humanitarnih premorih in iskanje soglasja o tem nas zanima. Vendar ni soglasja o tem, kaj je sprejemljivo," je novinarjem ob odhodu s posvetovanj povedal namestnik ameriške veleposlanice pri ZN Robert Wood.

@USUN Ambassador Robert Wood to CBS News' @PamelaFalk question after closed meeting ended about why the Security Council is still deadlocked on a resolution about the Israel-Hamas war 👇 @CBSNews | UN https://t.co/GolAozVfbI pic.twitter.com/51oasciMoY — Pamela Falk CBS News Correspondent United Nations (@PamelaFalk) November 6, 2023

Lana Zaki Nusseibeh, veleposlanica Združenih arabskih emiratov. Foto: Reuters "Vseh 15 članic priznava nujne humanitarne potrebe v Gazi, vendar ni soglasja o tem, kaj je mogoče doseči," je povedala veleposlanica Združenih arabskih emiratov Lana Zaki Nusseibeh, poroča AFP.

Ameriški predsednik Joe Biden je medtem v ponedeljek po telefonu govoril z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. Bela hiša je sporočila, da sta oba pozdravila povečanje humanitarne pomoči ter se strinjala, da jo bo v prihodnjih tednih treba še okrepiti.

Netanjahu je medtem v pogovoru za ameriško televizijo ABC zagotovil, da ne bo nobenega premirja, dokler ne bodo izpuščeni vsi talci, ki so jih pripadniki Hamasa zajeli med napadi 7. oktobra.

"Nobenega premirja ne bo brez izpustitve naših talcev. Kar zadeva taktične premore, ena ura sem ali tja. To smo že imeli. Bomo preverili okoliščine, da dostavimo humanitarno pomoč, omogočimo odhod talcev, ampak splošnega premirja ne bo," je dejal Netanjahu in dodal, da bi to škodovalo vojaškim operacijam.

Po ZDA se medtem nadaljujejo protesti z zahtevo po premirju. V ponedeljek je več sto pripadnikov skupine Judovski glas za mir sredi dneva zavzelo okolico znamenitega Kipa svobode v New Yorku. Po 20 minutah so se razšli, vendar jim je uspelo opozoriti nase, poročajo lokalni newyorški mediji.

"Ogorčeni smo, da je z ameriškim denarjem, ameriškimi bombami in ameriško zaščito pred odgovornostjo doslej umrlo več kot deset tisoč Palestincev, od tega več kot štiri tisoč otrok," je izjavila direktorica za organizacijo pri skupini Elena Stein.

Ista skupina je konec oktobra okupirala železniško postajo Grand Central v New Yorku, kjer je bilo več aretacij, saj so ustavili promet v času konice.