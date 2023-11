ZDA v Sredozemlje poslale jedrsko podmornico

Vojska namreč ni navedla podrobnosti o destinaciji, imenu ali oborožitvi 170-metrske podmornice z jedrskimi zmogljivostmi. To ZDA uporabljajo že od hladne vojne, predvsem kot sredstvo za odvračanje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po navedbah televizije CNN naj bi šlo za odvračilno sporočilo Iranu in njegovim zaveznikom v regiji. Napovedi prisotnosti jedrske podmornice na določenem območju so sicer v ameriški vojski redke, saj te običajno delujejo v popolni tajnosti.

On November 5, 2023, an Ohio-class submarine arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/iDgUFp4enp