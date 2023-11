Ponoči izgubili stik z največjo bolnišnico v Gazi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je ponoči izgubila stik z bolnišnico Al Šifa, največjim zdravstvenim kompleksom v Gazi. V luči "grozljivih poročil o ponavljajočih se napadih na bolnišnico" WHO domneva, da njeni kontakti bežijo z območja, ki ga oblegajo izraelske sile. WHO je še enkrat pozvala k prekinitvi ognja.