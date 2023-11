Izrael se sooča z vse glasnejšimi pozivi k zaščiti civilistov v Gazi, medtem ko so izraelske sile obkolile bolnišnico Al Šifa, eno najpomembnejših na območju. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je medtem razmere na območju Gaze označila za katastrofalne.

V okolici bolnišnice Al Šifa, največje bolnišnice v Gazi, so ponoči potekali intenzivni spopadi med izraelsko vojsko in borci palestinskega skrajnega gibanja Hamas. Oblasti v Gazi, ki je pod nadzorom Hamasa, in direktor bolnišnice Al Šifa sta sporočila, da je bilo v napadu na to ključno zdravstveno ustanovo v petek ubitih 13 ljudi, odgovornost za to pa pripisala Izraelu.

Tiskovni predstavnik ministrstva za zdravje v Gazi je mednarodno skupnost in arabske države pozval, naj takoj posredujejo in ustavijo napade na bolnišnice v Gazi. Po poročanju britanskega BBC so na frontni črti trenutno najmanj štiri pomembne bolnišnice na območju Gaze.

Humanitarna organizacija Zdravniki brez meja je danes sporočila, da je zelo zaskrbljena za varnost bolnikov in zdravstvenega osebja v bolnišnici Al Šifa. Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, so se napadi na bolnišnico minulo noč okrepili, danes pa je organizacija izgubila stik s tamkajšnjimi zdravniki. Kot je za BBC povedal direktor bolnišnice, je v bolnišničnem kompleksu trenutno okoli 15.000 ljudi.

Foto: Reuters

Palestinsko združenje Rdečega polmeseca pa je opozorilo, da bo bolnišnico Al Kuds morda treba zapreti zaradi pomanjkanja goriva za električne generatorje in medicinskih pripomočkov. Po navedbah humanitarne organizacije je ogroženih 500 bolnikov.

Izrael zanika, da bi napadal bolnišnice ter Hamasu očita, da zdravstvene ustanove uporablja kot poveljniške centre in skrivališča, kar palestinska militantna skupina zanika. Je pa tiskovni predstavnik izraelske vojske Ričard Heht dejal, da bi vojaki ubili pripadnike Hamasa, ki bi streljali iz bolnišnic.

Izraelske napade na civiliste v Gazi je obsodil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. Kot je poudaril v intervjuju za BBC, Izrael nima razloga niti legitimnosti za napade na otroke, ženske in civiliste, zato je tamkajšnje oblasti pozval, naj prenehajo z napadi. Obenem je sicer poudaril, da ima Izrael pravico do samoobrambe po napadih Hamasa, ki so se zgodili prejšnji mesec.

Borci Hamasa so 7. oktobra vdrli na ozemlje Izraela, pri čemer so po najnovejših izraelskih podatkih ubili 1200 ljudi, 239 pa so jih vzeli za talce. Izrael je sprva navajal, da je v Hamasovih napadih umrlo 1400 ljudi, v petek pa so število smrtnih žrtev znižali, poročajo tuje tiskovne agencije.

Tudi ameriški državni sekretar Antony Blinken je izrazil zaskrbljenost zaradi velikega števila civilnih žrtev na območju Gaze. "Veliko preveč Palestincev je bilo ubitih," je dejal v petek ob obisku v New Delhiju. Ob tem je ponovil podporo ZDA Izraelu in pozdravil napredek, potem ko se je država uradno strinjala s štiriurnimi prekinitvami ofenzive v delih Gaze.

Foto: Reuters

8.23 WHO v VS ZN opozorila na katastrofalne razmere v Gazi

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je razmere na območju Gaze označila za katastrofalne. "V povprečju v Gazi vsakih deset minut umre otrok," je v petek v Varnostnem svetu ZN povedal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, "nikjer ni varno in nihče ni varen." Dejal je še, da polovica od 36 bolnišnic na območju Gaze ne deluje več.

"Razmere na terenu je nemogoče opisati: bolnišnični hodniki so polni ranjencev, bolnikov in umirajočih, mrtvašnice so prepolne, operacije brez anestezije, več deset tisoč ljudi se zateka v bolnišnice," je dejal. Pojasnil je še, da je bilo v zadnjem mesecu več kot 250 napadov na bolnišnice na območju Gaze in več kot 25 v Izraelu.

Ob tem je Tedros pozval k zagotovitvi oskrbe z zdravili, medicinsko opremo in gorivom za bolnišnične generatorje. Zavzel se je tudi za večjo dobavo humanitarne pomoči, ki v Gazo prihaja prek mejnega prehoda Rafa z Egiptom, ter ponovil večkratne pozive predstavnikov ZN k prekinitvi ognja na območju.

Od napadov palestinskega skrajnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra Izrael dovoli le omejeno dostavo pomoči na območje Gaze. Omejena je tudi dobava hrane, vode in goriva.

Foto: Reuters

Vodja palestinskega Rdečega polmeseca Marvan Džilani je prek video povezave na srečanju VS ZN povedal, da bi pomanjkanje goriva na območju Gaze zaradi izraelske blokade lahko terjalo še veliko življenj. "Trenutno je zelo realna nevarnost, da bomo izgubili vse bolnike v enotah intenzivne nege in otroke v inkubatorjih," je opozoril.

Varnostni svet se še ni uspel dogovoriti o skupnem stališču glede vojne v Gazi, med drugim zaradi veta ZDA, Kitajske in Rusije. Trenutno v zakulisju potekajo pogajanja o novem osnutku vseh desetih nestalnih članic VS ZN.

Generalni direktor WHO je v VS ZN pozval tudi k reformi tega organa svetovne organizacije. "Že dolgo sem prepričan, da Varnostni svet ne izpolnjuje več vloge, zaradi katere je bil ustanovljen, ohranjanja miru in varnosti v svetu," je poudaril Tedros.