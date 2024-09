V izraelskem napadu na jugu Libanona več žrtev

V izraelskem napadu so v četrtek na jugu Libanona ubili tri ljudi, med njimi otroka, še tri so ranili, je danes sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Po navedbah vira blizu libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah so v napadu ubili enega od njegovih borcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.