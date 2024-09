V izraelskem napadu ubit poveljnik Hezbolaha

Hezbolah je sporočil, da je bil ubit eden od njegovih borcev Mohammad Qassem al-Shaer, drugih podrobnosti pa niso navedli.

Izraelska vojska je sporočila, da je ubila Qassema al-Shaerja, ki naj bi deloval kot Hezbolahov poveljnik na območju Karuna. Vojska je sporočila tudi, da je napadla območja na jugu Libanona.

IDF confirms drone strike earlier killed Hezbollah commander Muhammad Qassem al-Shaer in Lebanon's Beqaa Valley. Hezbollah also confirmed his death. pic.twitter.com/JmGa45LGk0 — Moshe Schwartz (backup) (@MosheReports) September 10, 2024

Kasneje je izraelski dron izstrelil več izstrelkov na večstanovanjsko stavbo v mestu Nabatija na jugu Libanona. Po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje naj bi bilo ranjenih najmanj devet ljudi.

V izraelskem napadu na šotorsko taborišče ubitih 40 ljudi

V izraelskem napadu na šotorišče za razseljene Palestince na jugu Gaze, ki so ga razglasili za varno območje, je preteklo noč umrlo 40 ljudi, 60 je bilo ranjenih, so sporočile oblasti v Gazi. Izraelska vojska trdi, da je napadla poveljniški center palestinskega islamističnega gibanja Hamas na tem območju, poročajo tuje tiskovne agencije.

V četrt Al Mavasi v Han Junisu na jugu Gaze, ki ga je izraelska vojska na začetku vojne razglasila za varno območje, se je zateklo več deset tisoč razseljenih Palestincev. Izraelske sile so območje ponoči napadle z letali, pri čemer so po navedbi oblasti v Gazi ubile 40 ljudi, 60 so jih ranile. Še 15 ljudi po napadu pogrešajo.

Tiskovni predstavnik civilne obrambe v Gazi Mahmud Basal je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal, da ljudi, ki so se zatekli v taborišče, niso opozorili na napad. Po njegovih besedah so v napadu uničili od 20 do 40 šotorov in na tleh so nastali trije globoki kraterji.

Izraelska vojska je zgodaj davi sporočila, da je njeno letalo zadelo pomembne Hamasove teroriste, ki so delovali v poveljniškem in nadzornem centru na humanitarnem območju v Han Junisu. Ob tem je Hamasu znova očitala, da sistematično zlorablja civilno in humanitarno infrastrukturo za izvajanje terorističnih dejavnosti proti Izraelu.

Hamas je trditve o poveljniškem centru na območju označil za laž.

Izraelski obrambni minister izrazil podporo dogovoru za izpustitev talcev

Izraelski obrambni minister Joav Galant je danes izrazil podporo dogovoru za izpustitev izraelskih talcev in omejeno prekinitev ognja v Gazi, ki ga je opisal kot "strateško priložnost" za osredotočanje na druge varnostne cilje. Menil je tudi, da palestinsko gibanje Hamas kot vojaška formacija ne obstaja več, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Izrael bi moral doseči dogovor, ki bi omogočil šesttedensko prekinitev ognja in vrnitev talcev," je v pogovoru s tujimi novinarji dejal izraelski obrambni minister. Dodal je, da "Hamas kot vojaška formacija ne obstaja več", vojaške zmogljivosti palestinskega gibanja pa so po njegovi oceni močno prizadete.

Sporazum bi po mnenju Galanta pomenil tudi "strateško priložnost za spremembo varnostnih razmer na vseh področjih". Menil je, da bi se Izrael moral osredotočiti na širšo varnostno sliko, pri čemer je imel po navedbah AFP v mislih razmere na severu države ob meji z Libanonom.

Na tem območju je v zadnjem času večkrat prišlo do eskalacij, vse od začetka izraelske ofenzive v Gazi pred 11 meseci pa tudi ob meji z Libanonom skoraj vsakodnevno poteka obstreljevanje med izraelskimi silami in libanonskim oboroženim gibanjem Hezbolah.

"Mislim, da pri tem že zamujamo"

Podobno mnenje je po navedbah časnika Times of Israel in drugih izraelskih medijev v ponedeljek izrazil tudi nekdanji minister in general Beni Ganc, ki je junija izstopil iz izraelskega vojnega kabineta in zapustil vlado premierja Benjamina Netanjahuja.

"Prišel je čas za ukrepanje na severu - mislim, da pri tem že zamujamo. Zagotoviti moramo, da se bodo tamkajšnji prebivalci lahko vrnili na svoje domove. Ta cilj moramo doseči, tudi če bo potreben neposreden napad na Libanon," je Ganc dejal na zasedanju skupine za dialog med Bližnjim vzhodom in ZDA v Washingtonu.

Ganc je ob tem opozoril, da je vojna proti Hezbolahu neizogibna, če Izrael ne bo kmalu sklenil dogovora s Hamasom o prekinitvi ognja v Gazi in izpustitvi talcev.