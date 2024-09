Izraelci napadli Sirijo, najmanj 14 smrtnih žrtev

Izraelske sile so v nedeljo zvečer iz zraka napadle več krajev na zahodu Sirije, pri čemer so ubile najmanj 14 ljudi, še najmanj 43 je ranjenih, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili tamkajšnji zdravstveni delavci. Tarča napada blizu mesta Masjaf naj bi bile proiranske skupine.

"Trinajst silovitih eksplozij je odjeknilo na območju znanstvenoraziskovalnih centrov v Masjafu, kjer delujejo proiranske skupine in strokovnjaki za razvoj orožja," je ponoči sporočil Sirski observatorij za človekove pravice s sedežem v Veliki Britaniji.

"Izraelski sovražnik je v nedeljo zvečer izvedel zračni napad s severozahoda Libanona, katerega tarča so bili vojaški objekti v regiji. Naša zračna obramba je sestrelila nekaj raket," je ob sklicevanju na vir iz sirske vojske poročala državna tiskovna agencija Sana.

Izraelski zračni napadi na Sirijo so se okrepili po napadu palestinskega gibanja Hamas na Izrael, ki je 7. oktobra lani sprožil vojno v Gazi.

Izraelske sile sicer v Siriji redno izvajajo zračne napade vse od začetka državljanske vojne v tej državi leta 2011, njihova tarča pa so zlasti proiranske skupine. Izraelske oblasti so večkrat sporočile, da ne bodo dovolile, da bi Iran razširil svojo prisotnost v Siriji.

Jordanec ob meji z Zahodnim bregom ubil tri izraelske stražarje

Medtem je na meji med Jordanijo in okupiranim Zahodnim bregom moški v nedeljo streljal na izraelske stražarje, pri čemer je tri ubil, nato pa tudi sam padel pod streli. Aman je potrdil, da je bil strelec jordanski državljan, izraelske oblasti pa so napad obsodile in označile za teroristično dejanje.

Napad se je zgodil na mostu kralja Huseina oziroma Allenbyjevem mostu, ki ločuje Jordanijo in okupirani Zahodni breg. Po navedbah izraelske vojske se je moški s tovornjakom približal območju, izstopil iz vozila in začel streljati na izraelske stražarje, ki so bili na mostu. "Varnostne sile so terorista ubile, umrli so tudi trije izraelski civilisti," je v nedeljo na omrežju X sporočila vojska. Glede na navedbe izraelskih sil torej ubiti stražarji niso bili niti pripadniki vojske niti policije.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je nedeljski napad obsodil in napadalca označil za zavržnega terorista, navdahnjenega z morilsko ideologijo, ki jo po njegovih besedah spodbuja Iran.

Palestinsko islamistično gibanje Hamas je medtem v odzivu na napad sporočilo, da ta potrjuje, da arabski narodi zavračajo izraelsko okupacijo, njene zločine in ambicije tako v Palestini kot v Jordaniji.

Redek napad na tem območju na meji med Jordanijo in Zahodnim bregom se je zgodil ob vse večjih napetostih med Izraelci in arabskim prebivalstvom v regiji, medtem ko izraelska vojska še vedno bombardira območje Gaze ter izvaja racije proti Palestincem na okupiranem Zahodnem bregu.

Prehod prek mostu kralja Huseina v dolini reke Jordan je sicer edini mednarodni mejni prehod, ki Palestincem omogoča, da brez vstopa na izraelsko ozemlje odidejo z Zahodnega brega, ki ga Izrael zaseda od leta 1967.