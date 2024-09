Borrell v Rafi: Storimo veliko, vendar zagotovo ne dovolj

Prebivalcem Gaze je treba hitreje zagotoviti nujno potrebno humanitarno pomoč, je danes ob obisku mejnega prehoda Rafa med Gazo in Egiptom poudaril visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Dejal je tudi, da mora mednarodna skupnost na čelu z EU še naprej zahtevati prekinitev ognja in izpustitev talcev.

"Storimo veliko (...), vendar zagotovo ne dovolj in zagotovo ne tako hitro, kot je potrebno," je na egiptovski strani mejnega prehoda dejal Borrell in dodal, da je ključno zagotoviti tudi dostop reševalnih vozil v enklavo.

Po njegovih besedah mora mednarodna skupnost ob tem še naprej zahtevati prekinitev ognja in izpustitev talcev, ki jih je palestinsko islamistično gibanje Hamas zajelo med napadom na Izrael 7. oktobra.

Sestal se je tudi z egiptovskim predsednikom

Prvi mož evropske diplomacije se je danes v Kairu sestal tudi z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom Al Sisijem, čigar država skupaj s Katarjem in ZDA posreduje v pogajanjih med Izraelom in Hamasom. Kot je zapisal na omrežju X, sta imela s predsednikom poglobljeno razpravo o razmerah v Gazi in s tem povezanimi krizami, ki vplivajo tudi na Egipt.

Izraelska ofenziva v Gazi kot odziv na Hamasov napad se je medtem prevesila že v 12. mesec. Od takrat je bilo v uničeni enklavi skupno ubitih že več kot 40.988 Palestincev, še najmanj 94.825 pa je ranjenih, je danes sporočilo tamkajšnje zdravstveno ministrstvo.