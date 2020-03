V Italiji veljajo še strožji ukrepi karantene #video

V Italiji od danes veljajo še strožji ukrepi karantene za vso državo. Zaprti so ostali bari, lokali in večina trgovin. Državljani imajo še vedno dostop do lekarn, pošt in trgovin z življenjskimi potrebščinami. Ukrep bo veljal do najmanj 25. marca in ga bodo lahko ob nadaljnjem širjenju novega koronavirusa še podaljšali. Za poostrene ukrepe so se odločili tudi v državah Zahodnega Balkana.

Italijanski premier Giuseppe Conte je v sredo v nagovoru napovedal nove drastične ukrepe. Življenje v Italiji je skoraj zamrlo. Med drugim so morala podjetja zapreti vse oddelke, ki niso nujni za proizvodnjo, zaprte so tudi storitve, kot so na primer frizerji, piše STA.

Ulice samevajo

Še vedno so dovoljene dostave na dom, odprte so trgovine z živili in lekarne. Uradi ostajajo odprti v zelo okrnjeni obliki, okrnjeno deluje tudi javni promet. "Hvala vsem Italijanom, ki se žrtvujejo. Dokazujemo, da smo velik narod," je v nagovoru dejal Conte.

Ulice italijanskih mest danes pretežno samevajo, na izložbah lokalov pa visijo obvestila, da morajo ostati zaprti. Conte je državljane še pozval, naj ne drvijo v trgovine po hrano, saj bodo te ostale odprte. Tako so bile danes v Rimu odprte tudi pekarne, kjer poleg kruha prodajajo še pecivo in mleko. Večjega navala ni bilo opaziti, poroča STA.

Video: Planet TV

Vlada je ukrepe sprejela zaradi porasta števila okuženih in mrtvih zaradi covid-19. Razmere se verjetno še nekaj časa ne bodo umirile. Vodja oddelka za infekcijska obolenja na italijanskem inštitutu ISS Giovanni Rezza je opozoril, da še niso dosegli vrhunca epidemije. Conte je v nagovoru opozoril, da verjetno rezultati ukrepov ne bodo vidni takoj, ampak šele čez nekaj tednov.

V Italiji se je do zdaj z novim virusom okužilo 12.462 ljudi, umrlo jih je 827, še navaja STA.

Tudi balkanske države z ukrepi proti širjenju novega koronavirusa

Tudi države Zahodnega Balkana začenjajo izvajati različne poostrene ukrepe proti širjenju novega koronavirusa. Srbija je zaprla nekatere manjše mejne prehode s Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter Severno Makedonijo, na Kosovu in v BiH zapirajo šole. Edina države brez potrjenega primera koronavirusa je za zdaj Črna gora.

Srbija je danes zaprla tri mejne prehode s Hrvaško, enega s Severno Makedonijo in pet z Bosno in Hercegovino. Srbska vlada je v sredo sporočila, da bo eden ukrepov za preprečevanje razširjanja bolezni covid-19 preusmerjanje mednarodnega cestnega prometa na glavne mejne prehode. Napovedali so začasno zaprtje 44 manjših mejnih prehodov, piše STA.

Na Balkanu že zapirajo meje in javne ustanove. Foto: Getty Images

Po zadnjih podatkih je v Srbiji z novim koronavirusom okuženih 19 ljudi. Tudi na Hrvaškem imajo 19 primerov okužbe, in sicer v štirih mestih - Zagrebu, Varaždinu, Pulju in na Reki. V Splitu so odprli prvo karanteno za potnike s trajekta, ki je v sredo prispel iz Ancone v Italiji. V 14-dnevno karanteno so namestili nekaj manj kot 30 ljudi, med katerimi nihče ni kazal simptomov bolezni covid-19.

V petek bodo zaprli vse šole in fakultete v hrvaški Istri, od ponedeljka bodo organizirali pouk prek spleta. Po pričakovanjih bo hrvaška vlada danes prepovedala vse javne dogodke, na katerih je predvidena udeležba več kot 100 ljudi. Izredne ukrepe zaradi novega koronavirusa so sprejeli tudi na Kosovu, kjer so med drugim do 27. marca zaprli vse vrtce, šole in fakultete, poroča STA.

Črna gora edina brez potrjenega primera okužbe

Spletni pouk bodo za prihodnja dva tedna uvedle tudi osnovne in srednje šole v sarajevskem kantonu v BiH. V BiH imajo 11 primerov okužbe. Danes so potrdili, da imajo štiri nove primere v Banjaluki. Medtem je Črna gore za zdaj edina država v Evropi, v kateri ni potrjen noben primer okužbe z novim koronavirusom.

Vlada v Podgorici je pozvala državljane, naj ne nasedajo lažnim novicam na spletu, da oblasti skrivajo primere okužbe in da nameravajo razglasiti izredno stanje, o čemer so poročali tudi nekateri portali v Srbiji. Zagotovili so, da bodo nemudoma obvestili javnost, če bodo zaznali primere okužbe v državi. Državljane so še pozvali, naj ne kupujejo zalog hrane, saj je oskrba trgovin nemotena, še navaja STA.