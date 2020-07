V BiH prek 200 novih okužb z novim koronavirusom, največ od začetka epidemije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Bosni in Hercegovini so danes potrdili 218 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ od začetka epidemije. Rekordno število dnevnih novih okužb so zabeleželi tudi v Indiji, v hrvaški Istri pa potrdili eno novo okužbo s koronavirusom.

V Bosni in Hercegovini so danes potrdili 218 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ od začetka epidemije. 115 okužb so zabeležili v Federaciji BiH - od tega 99 v Sarajevu -, 103 pa v Republiki srbski, na spletni strani poroča Dnevni avaz.

Novo okužbo s koronavirusom so potrdili tudi v hrvaški Istri, tako kot v petek, je sporočila tamkajšnja civilna zaščita. Epidemiološka poizvedovanja v zvezi z novim primerom še potekajo, neuradno pa naj bi bila okužena ženska iz Umaga, lastnica storitvene dejavnosti, poroča STA.

Na podlagi tega je po dodatnih testiranjih mogoče pričakovati povečano število okuženih oseb, ki so bile z njo v stiku, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Trenutno je v puljski splošni bolnišnici zaradi covida-19 hospitaliziranih osem ljudi, več kot 150 pa jih je na območju celotne Istre v samoizolaciji. Na Hrvaškem so v petek sicer potrdili 96 novih okužb s koronavirusom, kar je največ po 1. aprilu, ko so prav tako potrdili 96 okužb. Največ novih primerov je bilo na območju Zagreba in na zahodu države.

V Indiji rekordno število dnevnih novih okužb

V Indiji so v zadnjih 24 urah zabeležili rekordnih 22.771 okužb z novim koronavirusom, skupno doslej 648.315. Zaradi covida-19 je v državi umrlo 442 ljudi, skupno 18.655.

Trenutno je v Indiji 235.433 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom. Doslej je okrevalo 394.226 bolnikov s covidom-19.

Po številu okužb je Indija četrta država na svetu, za ZDA, Brazilijo in Rusijo. Po predvidevanjih bi lahko že v nedeljo prehitela Rusijo, kjer so do zdaj potrdili 666.941 okužb z novim koronavirusom.

Indija, ki je zaradi pandemije covida-19 25. marca uvedla ene od najstrožjih ukrepov na svetu, je sredi maja začela te ukrepe rahljati. Takrat so spet zagnali domači letalski in železniški promet ter odprli urade in tržnice.

Na nekaterih območjih, vključno z Mumbajem, so zaradi najnovejšega porasta okužb spet uvedli karanteno in druge ukrepe za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom. V prestolnici New Delhi, ki je eno od žarišče okužb, strogi ukrepi veljajo za več kot 250 območij.