V hrvaški Istri našli pogrešanega puljskega aktivista

Znanega puljskega aktivista Alekseja Orla, ki so ga pogrešali od srede popoldne, so danes zjutraj našli v gozdu v kraju Šišan vzhodno od Pulja, je sporočila istrska policija. Po poročanju hrvaških medijev je bil 47-letni Orel dehidriran in napol pri zavesti, zato so ga odpeljali v bolnišnico.