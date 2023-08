Medicinske sestre popivale in fotografije objavile na družbenih omrežjih

Medicinske sestre so na delu v zadrski bolnišnici pile alkohol in fotografije domnevnega praznovanja delile na družbenih omrežjih.

V Splošni bolnišnici Zadar so medicinske sestre na delovnem mestu uživale alkoholne pijače, prav tako so fotografije nazdravljanja, praznovanja in pitja alkohola objavila na družbenih omrežjih.

Po tem, ko je zgodba v hrvaških medijih prišla v javnost, je predsednik SDP (Socialdemokratske stranke) Zadrske županije Jure Zubčić zahteval odstop direktorja in glavne medicinske sestre zadrske bolnišnice, poroča Index. Nad dogodkom je bila ogorčena tudi hrvaška zbornica medicinskih sester in tehnikov, ki je od bolnišnice že zahtevala izjavo ter opozorila, da uživanje alkohola v zdravstvenem sistemu na delovnem mestu ni dovoljeno.

Kot je poudaril Zubčić, so fotografije dokaz popolnega kaosa v zadrski bolnišnici, zato po dogodku pričakuje odstop tako direktorja kot tudi glavne medicinske sestre zadrske bolnišnice, bolnišnici pa bo tudi posredoval identiteto medicinskih sester ter celotne fotografije v nadaljnjo obdelavo, je poročal Zadarski.hr.

V bolnišnici "neprijetno presenečeni nad tem, kar so videli"

Iz Splošne bolnišnice Zadar so sporočili, da so bili "neprijetno presenečeni nad tem, kar so videli". Sporočili so tudi, da bo bolnišnica hitro izvedla predpisani postopek zaradi ugotovitve vseh dejstev in okoliščin omenjenega dogodka. "Po zaključenem postopku bodo izvedeni ustrezni ukrepi," so med drugim sporočili iz bolnišnice.

"Tako vedenje je treba sankcionirati"

Podatke o tem, ali so bili v dogodku ogroženi pacienti, koliko jih je bilo na oddelku in ali so tudi oni videli dogodek ter ga posneli, bodo dobili šele po preiskavi, je v pogovoru za RTL Danas povedala Jasna Karačić Zanetti, predsednica hrvaškega združenja za promocijo pacientovih pravic.

Kot je dodala, je treba tako vedenje na delovnem mestu sankcionirati, še posebej pitje alkohola in objavljanje na družbenih omrežjih, saj se "takšne stvari ne smejo dogajati na delovnem mestu, še posebej pa ne v situaciji, ko je življenje nekoga v rokah zdravstvenih delavcev", je še povedala Jasna Karačić Zanetti.