V celjski bolnišnici pacient z nožem grozil zdravstvenemu osebju

V pol leta so v celjski bolnišnici zabeležili 21 verbalnih in fizičnih incidentov. Foto: STA

Preteklo soboto je pacient na kardiološkem oddelku celjske bolnišnice z nožem in smrtjo grozil zdravstvenemu osebju, so zapisali na strani Splošne bolnišnice Celje na družbenem omrežju Facebook. Incident se je zgodil kljub poostrenemu varnostnemu sistemu, ki so ga v bolnišnici uvedli po januarskem napadu na dva zaposlena, ki sta utrpela več poškodb, zaradi stresa je eden od njiju doživel celo infarkt.

Varnostnika sta pacientu, ki je grozil zdravstvenemu osebju, odvzela nož ter ga s pomočjo zdravstvenega osebja umirila in preprečila nadaljnje fizično nasilje, so zapisali v Splošni bolnišnici Celje. Ob tem so spomnili na januarski incident, ki se je zgodil v njihovem urgentnem centru, ko sta bila napadena in poškodovana dva zaposlena.

Po januarskem pretresljivem dogodku so okrepili varnostni sistem v bolnišnici in sprejeli izboljšave za zagotavljanje varnosti tako sodelavcev kot pacientov. Kljub sprejetim ukrepom pa so v pol leta zabeležili kar 21 podobnih incidentov, verbalnih in fizičnih, kar je deset več kot v enakem obdobju lani, so še sporočili s celjske bolnišnice.