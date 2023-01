Napad v celjski bolnišnici: zaradi stresa zaposleni doživel infarkt

V sredo je v celjski bolnišnici bolnik fizično napadel dva zaposlena in po nasilnem incidentu pobegnil. Na Policijski upravi Celje zbirajo obvestila v smeri suma povzročitve lahke telesne poškodbe, ki je kaznivo dejanje.

"Obema zaposlenima je povzročil telesne poškodbe, pri enem izmed njiju pa je stres ob dogodku privedel do miokardnega infarkta," je povedal v. d. direktorja SB Celje Dragan Kovačić in dodal, da so vsi zaposleni pretreseni. Po njegovih navedbah je zaposleni še vedno hospitaliziran, njegovo stanje pa je stabilno.

Kovačić: Zavedamo se, da nismo vedno najboljši, vendar to ne opravičuje nasilja

Bolnika, ki je fizično napadel zaposlena, je obravnavala triažna sestra, zdravnik pa ga ni pregledal. "Naša sodelavca, ki sta zdaj poškodovana, sta delala v dobri veri in vsekakor nista kriva za to, kar se je zgodilo," je povedal Kovačić in poudaril, da se zaposleni zavedajo, da niso vedno najboljši, vendar pa to ne opravičuje nasilja.

Kot je napovedal Kovačić, bodo varovanje v objektu dvignili na najvišjo mogočo raven. "Dogodek obžalujemo. Urgenca ni prostor, kjer bomo reševali vse aktualne težave zdravstva. To je treba rešiti v parlamentu. Mi hočemo samo reševati življenja," je dejal Kovačić.

"V času epidemije covid-19, ko smo bili nadpovprečno obremenjeni, ko je bil položaj trikrat hujši, ko so vladale izredne razmere, je bila strpnost na obeh straneh verjetno večja," je še izpostavil v. d. direktorja.